Jasikevicius: "Jugando así no podemos ganar al Baskonia"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, se mostró crítico pese a la victoria ante Unicaja en cuartos de final de la Copa del Rey (103-93), certificada en la prórroga, y aseguró que "jugando así" no podrán ganar al TD Systems Baskonia este sábado en la segunda semifinal del torneo copero.

"Felicito a mis jugadores por haber sacado el partido adelante. Como entrenador tengo que ser responsable porque he tenido cinco días para preparar a mi equipo mentalmente y no he hecho buen trabajo. Hemos salido muy precipitados, sin defensa, sin fuerzas, sin contacto y creo que Unicaja no tenía nada que perder y empezó el partido muy bien", analizó.

"Luego todo se puso mucho más difícil. Hemos sacado este partido adelante y el sábado será otro día. Ojalá que podamos recuperarnos en menos de 24 horas, entender lo que hemos hecho mal y estar preparados para hacer un partido físico", indicó refiriéndose al Baskonia, su rival por un sitio en la final del domingo.

"Hemos hablado en el vestuario, ahora hay que pasar página y pensar en la semifinal. Hemos ganado y como siempre digo en estos torneos es importante sobrevivir y hemos sobrevivido, pero jugando así no podemos ganar al Baskonia. Tenemos un equipo experimentado y ojalá nos salgan las cosas", añadió.

Además, Jasikevicius subrayó que cometieron "muchísimos errores" y "también es verdad que ellos han estado muy acertados". "No cerramos posiciones, jugamos en defensa muy bien durante 20 segundos pero después, en los tres o cuatro últimos segundos, nos metieron canastas muy difíciles. Tampoco cogimos muchos rebotes largos y en líneas generales ellos han estado muy bien, han hecho un gran partido y hay que reconocer que parecía que quizá no íbamos a tener la semifinal. Hay que ser honesto", afirmó.

En relación al posible cansancio, prórroga incluida, el lituano comentó que "claro que hay desgaste, pero es un título". "Tenemos que centrarnos en recuperar bien físicamente, cambiar algunas cosas mentalmente, jugar más como equipo y ahora mismo todos van a tener desgaste. Hay que saber sufrir y hoy lo hemos demostrado los últimos 15 minutos".

Por último, en cuanto a su próximo rival dijo que Baskonia al igual que ellos intentan "jugar un baloncesto físico, ordenado". "Contra ellos ya hemos tenido este año. Tenemos que aprender de nuestros errores porque a veces en la Copa son partidos así. Intento ayudar a mis chicos en este conocimiento. Pero este sábado será otro día. Nos preparamos para ello y para no regalar nada. Ojalá nos salgan mejor las cosas", sentenció el técnico culé, que no quiso valorar la polémica generada al final del partido con el cuerpo técnico del Unicaja. "Yo no puedo opinar de esto, tengo que ver el vídeo y al verlo seguro que parecerá muy diferente".