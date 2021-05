Jasikevicius: "Ojalá podamos subir más el nivel"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, espera que el equipo pueda "subir más el nivel" de cara a la Final Four de la Euroliga, que se juega este fin de semana en Colonia (Alemania) y en la que se estrenará este viernes con "un esprint de 40 minutos" ante el AX Armani Exchange Olimpia Milano.

"Todos los equipos de la 'Final Four' son peligrosos. Los cuatro equipos son de primer nivel y los cuatro pueden ganar, no habría ninguna sorpresa. El Milano tiene un entrenador más experimentado, muchísimo jugadores que han estado ahí, pero también los tenemos nosotros", advirtió en rueda de prensa, en la que compareció junto a los capitanes Pierre Oriola, Adam Hanga y Nikola Mirotic.

Además, el técnico lituano apeló a mantener la concentración ante los italianos. "El del viernes por la noche será un esprint de 40 minutos, hay estar muy bien preparados desde el principio, reaccionar a cualquier cosa que el Milano prepare y hacer un buen partido", subrayó.

Por otra parte, reconoció que ve a sus jugadores "muy ilusionados, con muchísimas ganas". "Los últimos diez días hemos podido descansar algo y hemos podido entrenar duro. Los chicos se han esforzado muchísimo, hemos jugado dos partidos bastante buenos", señaló.

"El primero con Baskonia, quizás con muchísimos altibajos aunque con una segunda parte muy buena, y el segundo contra Tenerife fue un buen partido en líneas generales. Ahora nos tocan tres o cuatro entrenamientos más, viaje a Colonia y ojalá podamos seguir en buena dinámica y subir más el nivel", apuntó.

Por último, Jasikevicius alabó al escolta argentino Leandro Bolmaro, "uno de los mejores, si no el mejor en esfuerzo". "Leandro es un chico empuja a los jugadores importante en cada entrenamiento, siempre lo ha hecho desde el primer día que llegué aquí. Cada día mejora, y con los minutos que tiene es más regular. La Final Four es otra cosa y hay que ir poco a poco. Tenemos una plantilla muy larga y no tendremos que apoyar en quien tenga mejor día el viernes", concluyó.