Jasikevicius: "El que regale menos y meta de fuera se lleva el partido"

Mirotic: "Cuando se sufre y se gana todo sabe mejor"

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, cree que estará en la 'Final Four' de la Euroliga el equipo que, en el quinto y decisivo duelo de los 'Playoffs' entre Barça y Bayern de Múnich, sea capaz de tener acierto en el triple y "regale menos" cosas al rival, mientras que Nikola Mirotic señaló que "sabe mejor" ganar después de sufrir.

"La clave es hacer mejor las faltas, en el momento justo. Estamos haciendo muchísimas faltas sobre tiradores que no deberíamos. En el tercer partido estuvimos bien para parar sus contraataques. Otra vez, hay que volver a lo mismo; no regalar nada. El equipo que regala menos y mete algo de fuera se lleva el partido en esta eliminatoria", valoró el técnico en rueda de prensa.

Ve "bien" a sus jugadores, pues cree que entienden la situación y la exigencia del partido. "No es tiempo de hablar mucho o entrenar mucho, hay que ir al partido y hacer las cosas bien. Tenemos gente que puede meter de fuera, pero en el cuarto partido no nos entró nada", lamentó.

Aún así, pedirá a los suyos que sigan tirando desde el exterior sin dudar. "La gente que tiene que tirar, debe hacerlo. Pero estoy descontento con la toma de decisiones a la hora de tirar. Estoy hablando de frescura mental y los chicos entienden la situación", señaló.

"Siempre es importante el balance entre defensa y ataque. No estamos metiendo muchos puntos últimamente, y hay que intentar enseñarles a los jugadores por qué. No solo es el no meter, son pérdidas y malas decisiones. Y dependemos de los bases, de si están bien o no", reconoció.

Por su parte, Nikola Mirotic aseguró que ve confiado y motivado al grupo. "Sentimos aún mucha confianza en nuestro juego, la temporada está donde queríamos llevarla, ahora toca sufrir pero estamos a un partido de la 'Final Four'. Pido a la afición que sea un jugador más y lo disfrute con nosotros", señaló.

"Siempre hemos dado una buena imagen pero todos los días no pueden salir muy buenos y anotar muchos puntos, sobre todo en 'Playoffs'. Hay que jugar mejor, ser nosotros mismos y ser fieles a nuestro estilo. No podemos cambiar drásticamente y tampoco es necesario", argumentó el '4' hispano-montenegrino.

En este sentido, aseguró que afrontan el partido como una final. "Es un 2-2. Nos hemos ganado el derecho de jugar con ventaja de campo el quinto partido y sabemos de la importancia de este partido, y no hay dudas en el equipo. Es una final y esperamos estar a la altura", apeló.

De todos modos, reconoció que deberían evitar el llegar a un quinto partido en unos 'Play-offs', algo que ya sucedió el año pasado ante el Zenit. "Creo que no tendríamos que haber llegado a este quinto partido, pero es algo normal porque son 'Playoffs' y son rivales difíciles. No me gusta poner excusas, no hemos jugado como deberíamos en algunos partidos, pero ya está", aportó.

"Hay que pensar en qué hacer para ganar, ya hemos vivido esta situación el año pasado y lo hicimos bien en el quinto partido. Cosas a mejorar es no tener que llegar al límite y al quinto partido. De todo se aprende. Y eso no quita que estamos bien, a un partido de la 'Final Four' y la mentalidad es ganar mañana", concluyó.