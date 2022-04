Jasikevicius, sobre Thompkins y Heurtel: "¿Qué puedo opinar yo? Es cosa de ellos..."

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, no quiso dar su opinión tras la decisión de su homólogo Pablo Laso, rival este domingo en un nuevo Clásico (18.30 horas) de apartar a Thomas Heurtel y Trey Thompkins: "¿Qué puedo opinar yo? Es cosa de ellos..., nosotros estamos a lo nuestro".

"Opinión tengo, pero no la voy a decir. El entrenador está manejando la situación de la mejor manera para el equipo. ¿Qué más podría opinar yo? Es cosa de ellos y nosotros a lo nuestro", indicó el técnico culé, que considera cada Clásico la opción de dar "un golpe" al eterno rival independientemente de su estado de forma.

"Golpe fue cuando nos ganaron la Supercopa, golpe fue nuestra victoria en la Copa, en la Euroliga y el partido siguiente es posibilidad de nuevo golpe. El golpe dura un par de días, mucho ruido en la prensa pero al final -al día siguiente- empiezas de cero. No importa como llega uno y otro equipo, empezamos de cero y si no tienes la idea de sufrir, mal", avisó.

"Esperamos un Clásico típico porque también hay que intentar ver lo que nos pasó en Copa los primeros 15-20 minutos, más o menos lo que esperábamos, un partido feo y duro. Siempre lo más importante, ya sé que me repito, son los balones divididos, la dureza física y mental. Sabemos dónde nos van a atacar y ellos también saben lo nuestro. Hemos jugado muchas veces y es muy difícil sorprendernos. Siempre es un partido especial y hay que prepararse así", admitió Jasikevicius.

Preguntado por la derrota del Real Madrid este viernes en la Euroliga, el preparador blaugrana dijo que no le sorprende. "Sinceramente no me sorprende una cosa ni otra. Ya sabemos el nivel que tiene el Real Madrid, cuando metes tanto desde fuera es muy difícil pararles y ¿cuántas remontadas hemos visto en el último año y medio? ¿Cuántos cuartos geniales?", se preguntó.

"Son un equipo con mucho carácter y estuvieron desacertados al final, luego su rival también aguantó y jugó un partidazo. No me sorprende ni uno ni otro", agregó sobre el triunfo del Bayern Munich en el WiZink Center por 88-97.

Por último, Jasikevicius indicó que Brandon Davies no tiene muchas opciones de jugar. "Brandon no creo que llegue, los demás sí tienen el ritmo, hay que ver el entreno de esta tarde y decidiremos", sentenció 'Saras'.