Juan Núñez se reivindica en un triunfo obligado del Barça

Barça - Casademont Zaragoza - FCB

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça superó (99-81) al Casademont Zaragoza este sábado gracias a una gran actuación de Juan Núñez, quien pidió sitio en el nuevo proyecto de Aleksander Sekulic, mientras que UCAM Murcia y Recoletas Salud San Pablo Burgos firmaron el segundo triunfo en cinco jornadas de Liga Endesa.

Núñez, con un proceso complicado de lesiones y falta de minutos, firmó su mejor partido en la ACB, con 23 puntos, para dejar muy encarrilada la vitoria culé en el Palau ya en el tercer cuarto. Con todo, el equipo maño, que suele dar guerra a los catalanes, no perdió la cara al partido en un duelo directo por la zona noble.

Olivier Nkamhoua (17 de valoración) y el acierto de tres en más del 50%, con Justin Minaya y Darío Brizuela como artilleros, acompañaron a un Barça necesitado tras la paliza que encajó la semana pasada ante el Asisa Joventut. El equipo maño, dando emoción al final, se queda con las mismas tres victorias que los catalanes.

Por su parte, Dylan Ennis (24 puntos), Michael Forrest (22) y Emanuel Cate (22 de valoración) lideraron al UCAM Murcia para vencer (88-81) al Leyma Coruña en un duelo muy igualado. Mientras, en el Nou Congost, el Burgos firmó también una importante victoria para alejar la zona baja, al superar (81-99) al colista Kids&Us Manresa, que sigue sin estrenarse. Chase Audige, con 21 puntos, fue el mejor.