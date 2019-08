Juancho Hernangómez: "Creo que voy a tener más minutos en Málaga"

Publicado 06/08/2019 13:52:36 CET

El alero de la selección española Juancho Hernangómez cree que va a disfrutar de "más minutos" en el torneo de preparación de Málaga, donde España disputará dos amistosos el 9 y 10 de agosto, ya que cada semana se encuentra "un poquito mejor" de su lesión en el abdomen, y dejó claro que el objetivo ahora del equipo es ir "afinando cosas para llegar finos" al Mundial de China.

"Creo que voy a tener más minutos. El 'planning' eran 8 minutos el primer partido, lo cumplí y me encontré bien. A ver si podemos hacer un par más de rotaciones y ver cómo responde el cuerpo. Me voy encontrando bien, todavía me queda, pero cada semana me encuentro un poquito mejor. Estamos en buena línea", explicó Hernangómez este martes ante los medios tras el entrenamiento del equipo en Madrid.

El menor de los hermanos Hernangómez calificó como una "primera toma de contacto" el amistoso en el que España se impuso a Lituania por 78-70. "Es la primera vez que jugamos este año. No tuvimos buenos porcentajes, pero creo que eso es lo de menos. Tuvimos buena energía, todo el mundo aportó, sacamos la victoria y creo que los aficionados salieron contentos", señaló.

El jugador de Denver Nuggets apuntó que repasaron el vídeo del partido para "mejorar cosas" en la doble cita en tierras malagueñas. "Estamos empezando, seguimos con muchas ganas y mucha energía. Cada semana nos ponemos unos objetivos y el de esta semana es cumplir en Málaga e ir sumando como equipo, con un poco más de ritmo, afinando cosas para llegar finos en el momento que hay que llegar", remarcó el madrileño.

Aún así, el alero formado en la cantera de Estudiantes afirmó que tiene un "'feeling' bueno" con el grupo que se está formando. "Tenemos un buen equipo, podemos jugar con mucho ritmo. Se irá viendo, quedan tres semanas de trabajo duro y luego toca llegar a China y competir", apuntó Hernangómez.

El internacional destacó también la labor de su hermano Willy, capital contra los lituanos con 23 puntos, y que lleva muchos años "entrenando muy duro". "Cuando entrenas duro los resultados salen. Estoy muy orgulloso de él. Ha tenido un cambio físico espectacular y en el tema ofensivo está añadiendo el tiro de tres. Es cuestión de tiempo que le pongan en la NBA", reflexionó.

Juancho Hernangómez valoró también de manera positiva la presencia en el amistoso de Pamplona de su entrenador en Denver Nuggets, Mike Malone. "Es bueno que te vengan a ver, que te tengan en el punto de mira. Estoy muy contento y agradecido de que vengan", dijo el '41' de la franquicia de Colorado.

Sobre su rol con Sergio Scariolo, recalcó que está dispuesto a jugar "de lo que sea". "Scariolo es el que decide y hay que hacer lo mejor para el equipo. La selección es un equipo, no es un tema individual. Donde me ponga, contento estaré y aportaré lo que me pida", explicó.

El alero de la selección descartó que ningún integrante de la concentración "tenga presión" por estar en la lista final para el Mundial de China. "Estamos dando lo que tenemos, entrenando lo máximo que se puede y con la máxima energía. Los descartes serán una cuestión muy difícil para el entrenador, pero cada uno ha aportado lo que tiene que aportar", sentenció.