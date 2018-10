Katsikaris: "Creímos mucho en nuestro juego, con muy buena concentración"

Publicado 15/02/2018 22:17:19 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Iberostar Tenerife, Fotis Katsikaris, destacó la fe y concentración de su equipo este jueves para batir (72-79) al Valencia Basket, en el arranque de la Copa del Rey de Gran Canaria 2018, fieles a su "planteamiento" previo para lograr la primera clasificación histórica del club a semifinales.

"Ha sido un partido que mi equipo ha trabajado muy bien. Teníamos muy buena concentración y no hemos salido de nuestro planteamiento. Teníamos que sacar a Dubljevic de su juego. Sí nos hizo daño Pleiss, pero eso no me preocupaba tanto, sí que Dubi no jugara bien en la segunda parte y tampoco San Emeterio y Green, porque tienen capacidad de levantar un partido", explicó.

El técnico aurinegro reconoció la fortaleza defensiva de su equipo y valoró la importancia del primer triunfo copero del club, en su quinta participación. "Pese a algunos fallos, estoy muy orgulloso, porque no es fácil hacer que un gran equipo tenga tantas pérdidas, y también contento por el número de asistencias nuestro, demostrando que sabemos repartir bien el juego", apuntó.

"Jugamos como equipo y creímos mucho en nuestro juego. Contento por haber dado una alegría a la afición. Nunca perdimos la fe. Pese a los fallos, seguimos jugando. Fran ha hecho un trabajo espectacular, Mike lo mismo. El equipo tenía muchas ganas y no quería perder la oportunidad de llevarse el partido", añadió.

El cuadro canario, que protagonizó la primera sorpresa del torneo, se medirá en semifinales a Real Madrid o Unicaja. "Es importante el equilibrio emocional que necesita un jugador después de un partido así. Pero ahora hay que descansar y preparar el siguiente partido", zanjó Katsikaris.