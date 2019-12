Kemzura: "Fuimos muy blandos, no luchamos"

Publicado 12/12/2019 23:30:26 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Olympiacos, Kestutis Kemzura, mostró un serio enfado con su equipo por no "luchar" ni ejecutar "el plan de juego" este jueves ante el Real Madrid, donde cayeron (93-77) en la jornada 13 de la Euroliga sin opción alguna de evitar la derrota.

"Felicidades al Madrid, merecieron la victoria. Me decepcionó el equipo, no porque perdimos contra un gran rival. Fuimos muy blandos, no luchamos, perdimos mucho balones, no hicimos el plan de juego", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

"Nos relajamos después de los últimos buenos partidos. No estamos al nivel del Madrid, tenemos talento, pero el esfuerzo lo iguala. El Madrid dominó y no tuvimos opción. Intentamos remontar pero siempre había un fallo, una pérdida, un error, que no nos daba opción", añadió.

El técnico de los griegos no quiso poner la excusa de la baja de Vasileios Spanoulis. "No estuvimos aquí. No estábamos concentrados, ni con hambre. Si no das el 100% es siempre un paso atrás. No tiene que ver nada con Spanoulis", finalizó.