Kevin Durant confirma que no jugará hasta la próxima temporada

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del los Brooklyn Nets Kevin Durant ha confirmado que no jugará lo que resta de temporada, que se jugará en Orlando como sede única a partir del 31 de julio, y ha asegurado que no tiene previsto retomar la competición hasta la próxima temporada, la cual podría arrancar el 1 de diciembre.

"Me está yendo bien. Entrenando todos los días. Me estoy moviendo. Me siento como un jugador normal de nuevo. Estoy en mi rutina de verano. Estoy entrenando todos los días y voy al gimnasio por la mañana. Me siento bien", comentó Durant en el programa 'The Undefeated', de la ESPN, sobre la rehabilitación de su tendón de Aquiles.

"Mi temporada ha terminado. No me planteo jugar en absoluto. Decidimos el verano pasado, cuando sucedió por primera vez, que iba a esperar hasta la siguiente temporada. No tenía planes de jugar en toda esta temporada", recalcó Durant en la entrevista.

En otras cuestiones, el jugador de los Nets, de 31 años, mostró su "deseo" por volver cuanto antes aunque es consciente que lo "mejor es esperar". "No creo que esté listo para jugar ese tipo de intensidad en este momento en el próximo mes. Me da más tiempo para prepararme para la próxima temporada y el resto de mi carrera", añadió.