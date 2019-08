Khadim Sow llega al Estudiantes tras pasar por la cantera del Real Madrid

Actualizado 13/08/2019 17:01:28 CET

Khadim Sow of Lyon salutes the crowd during the French Championship, Jeep Elite Pro A Basketball match between LDLC ASVEL and ESMM Le Portel Cote d'Opale on March 1, 2019 at Astroballe in Villeurbanne, France - Photo Romain Biard / ISports / DPPI - Romain Biard / DPPI / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) - El Movistar Estudiantes ha anunciado la contratación por una temporada del joven pívot senegalés Khadim Sow (19 años, 2,10 metros), que llega procedente del LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne francés y que pasó por las categorías inferiores del Real Madrid. Formado en España en el CB Torbellino y en el Real Madrid, Sow abandonó el club blanco en 2017 para llegar al Villeurbanne, donde ha permanecido las dos últimas temporadas alternando partidos entre el filial y el primer equipo. Ahora, el joven jugador africano se convierte en el sexto fichaje veraniego del Estudiantes tras las llegadas de Phil Pressey, Juan Palacios, Nemanja Dangubic, Duje Dukan y Philip Scrubb.