Laia Palau: "Hay que competir y ganar, creo que hay un futuro esperanzador"

EL PARDO (MADRID), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de baloncesto y 'Team Manager' de la selección femenina, Laia Palau, ve "un futuro esperanzador" en el baloncesto femenino español porque las jóvenes "están dando pasos hacia delante cada día", y recordó, en relación al obligado cambio generacional que están afrontando, que en el deporte "nada es para siempre"

"Nuestras jóvenes, ya no solo categorías inferiores como hemos visto estos días, sino gente que está dando pasos hacia delante cada día en sus clubes, están cada vez más preparadas para ser importantes en la senior. Hay que competir y hay que ganar porque es lo que te pone arriba, es donde queremos estar y yo creo que hay un futuro esperanzador", declaró Palau este lunes tras recoger en nombre del combinado nacional la Copa Barón de Güell en los Premios Nacionales del Deporte de 2019.

La selección nacional, que se encuentra inmersa en un proceso de relevo generacional, va por buen camino para la exjugadora, pero es necesario hacerlo bien. "La vida es así, todo son ciclos, y en el mundo del deporte nada es para siempre. Las cosas tienen que cambiar, y cuanto mejor lo hagas en esos tránsitos, más rápido podrás recuperarte", explicó.

La catalana, que se incorporó recientemente al combinado nacional como 'Team Manager', no echa mucho de menos la pista. "Me gusta, en particular con la selección, verlas desde fuera. Soy muy fan del equipo, las conozco muy bien y también entiendo que ya no es mi sitio, así que ningún problema", confesó la laureada jugadora internacional.

Laia Palau se mostró "encantadísima de la vida de poder formar parte del equipo, estar allí y, si se puede, ayudar y empujar, aunque sea desde la banda" y ve "mucha ilusión en un momento de reconstrucción" que ya comenzó "el verano pasado".

España no tendrá una gran competición este verano y ya realizó su gira veraniega, siendo el próximo objetivo los partidos que afrontarán entre el final del 2022 y el 2023. "Tenemos el año que viene la clasificación para el Europeo, que nos clasificaría para los Juegos y eso es lo que tenemos por delante ahora mismo", aseguró.

En los Premios Nacionales del Deporte 2019, entregados en el Palacio Real de El Pardo, Laia Palau y Rudy Fernández recogieron la Copa Barón Güell por un año en el que ambos combinados ganaron medallas de oro, europea en el caso del femenino y mundial en el del masculino.

"Es cierto que el 2019 fue un año muy bueno para los dos equipos y de cara a la sociedad, después de la pandemia, poder recibir esto te ayuda a continuar. Tenemos un verano con muchas cosas y espero que podamos estar aquí otro año", concluyó.