De Larrea se estrena como anotador con los Mavericks pero tropieza con Wembanyama

Archivo - Sergio de Larrea con Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El base español Sergio de Larrea ha firmado su primera gran noche en la NBA con 21 puntos que le valieron para ser el máximo anotador de los Dallas Mavericks pero que no le valieron para derrotar a los San Antonio Spurs (106-122), liderados por el francés Victor Wembanyama.

El 'rookie' vallisoletano, de 20 años, aprovechó la ausencia de Kyrie Irving para convertirse, saliendo desde el banquillo, en el gran protagonista de los 'Mavs' en los 33 minutos que estuvo sobre la cancha del American Airlines Center.

En su tercer encuentro en la liga norteamericana, se convirtió en el máximo anotador de la franquicia local al anotar 21 puntos -9 de 15 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples-, además de capturar 5 rebotes y proporcionar cuatro asistencias. El otro español del equipo, Santi Aldama, sigue recuperándose de su lesión.

Dallas se mantuvo en todo momento en el encuentro y encaró el último cuarto solo tres puntos por debajo. Los Spurs se agarraron a los 23 tantos del francés Victor Wembanyama para conseguir su primer triunfo en la competición después de empezar el curso con dos derrotas. Los 'Mavs', con el mismo balance (1-2), también continúan fuera de la zona de 'PlayIn' en la Conferencia Oeste.