De Larrea y Miller debutan con diferentes sensaciones con Mavericks y Clippers

Archivo - Baba Miller durante un partido con la selección española 'B' - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Sergio de Larrea y Baba Miller debutaron este miércoles oficialmente en la temporada regular de la NBA 2026-2027 con los Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers, respectivamente, aunque sólo el pívot sumó la victoria.

El base vallisoletano tuvo su estreno en la clara derrota de los Mavericks por 128-110 en su visita a los Houston Rockets, partido del que se ausentó el otro español del equipo, el alero Santi Aldama, todavía de baja por su operación de rodilla.

De Larrea estuvo en pista casi siete minutos, sin participar únicamente en el tercer cuarto, y no pudo anotar, con sólo un lanzamiento triple intentado. Dos rebotes y una asistencia completaron la hoja estadística de un encuentro ya dominado claramente 70-38 por los Rockets, donde sobresalieron Kevin Durant y Jabari Parker Jr con 30 puntos cada uno, mientras que Cooper Flag aportó 32 para los 'Mavs'.

Mejor le fueron las cosas a Baba Miller en su debut con Los Angeles Clippers, que se impusieron con autoridad por 121-96 a los Sacramento Kings, con el pívot español, que además sí pudo aportar a nivel ofensivo a su equipo.

El internacional sumó más de nueve minutos en pista y participó en el primer y en un último cuarto que fue donde anotó sus cuatro puntos del choque, los dos primeros tras un gran mate. Miller añadió tres rebotes y una asistencia en ese prolífico tiempo final en la cancha.