Laso: "Lo de Campazzo no es nada grave"

"El equipo va creciendo en aspectos importantes, ha sido nuestro mejor partido"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, confesó que este jueves vio "el mejor partido de la temporada" de su equipo en la victoria (100-82) sobre el Bayern de Múnich, un equipo el alemán que llegaba líder al WiZink Center y que sufrió la mejoría de los blancos, a pesar de una lesión de Facundo Campazzo que apunta a poca cosa.

"El equipo se ha esforzado en estar concentrado desde el principio. Ofensivamente hemos hecho un gran trabajo. Hemos movido y pasado bien el balón, hemos atacado bien el aro contrario y encontrado fácil al jugador que estaba liberado. Algo que hemos mantenido durante todo el partido", dijo tras el encuentro.

"En defensa, creo que hemos estado bien pero con el problema del rebote. Ellos han estado muy activos y eso les hacía mantenerse en el partido. Estamos hablando del equipo que iba líder en la Euroliga y sabemos de la dificultad del partido, pero en líneas generales estoy contento por la actuación tanto a nivel individual como de equipo", añadió en su resumen.

Además, el técnico de los blancos elogió a Carroll y Randolph. "Es siempre una referencia para nosotros y estoy muy contento porque ha ayudado mucho al resto del equipo a conseguir soluciones ofensivas", dijo sobre el estadounidense, máximo anotador con 19 puntos. "El tema de Randolph es un tema físico. Venía de una lesión de tobillo que no le permitía casi entrenar y no podía coger ritmo, no conseguíamos meterle en los partidos. Era una situación difícil. El trabajo de los médicos ha sido magnifico para recuperar al mejor Randolph. Hoy ha estado muy bien", explicó.

"Lo de Campazzo sabemos que no es nada grave, incluso él nos ha dicho que podía volver durante el partido pero sabemos que tenemos un calendario muy exigente y hay que vigilar también el aspecto físico. No parece nada grave", añadió, después de que el argentino se retirara en el tercer cuarto y no volviera a jugar en la segunda victoria europea del Madrid.

Laso terminó viendo una mejoría importante en su equipo, que pone el 2-4 en la sexta jornada. "La sensación es que el equipo va creciendo en aspectos importantes. Creo que siempre hay un margen de mejora. Hoy ha sido probablemente el mejor partido de la temporada y aspiro a seguir creciendo como equipo. Me quedo con la victoria y ojalá que sea este el camino", terminó.