Laso: "Debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha avisado de que su equipo debe "mejorar" si quiere "competir al más alto nivel" lo que resta de temporada tras sucumbir en la final de Copa del Rey, al tiempo que le ha concedido el "mérito" al Barça por su triunfo.

"No me comparo con ningún otro equipo, pienso en el mío, y creo que debemos mejorar si queremos competir al más alto nivel. El equipo hizo un trabajo magnífico contra el Valencia y el Tenerife, pero contra el Barcelona no ha podido ser. Por supuesto, darle mérito al rival", valoró Laso ante la prensa

Tras la dura derrota ante el equipo azulgrana, que fue muy superior durante toda la final disputada en el WiZink Center, el técnico vasco defendió que su "equipo está". "Obviamente tenemos problemas físicos, pero espero que el equipo sea capaz de recuperarse", confió.

Además, Laso comentó la actuación de Usman Garuba, al que empleó para defender al base rival. "Defiendo siempre mucho a Usman porque es un chaval que trabaja muchísimo, con una energía increíble, y eso es lo primero que se le tiene que pedir a un jugador, que ponga su físico a disposición del equipo. La mejora de Usman pasa por otras situaciones, pero en ese sentido nunca he tenido ninguna duda", indicó.