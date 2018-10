Laso: "Doncic tiene una pequeña rotura, 10 días fuera"

Publicado 09/03/2018 0:08:41 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, explicó la lesión esta semana de un Luka Doncic que no pudo participar en la crucial victoria blanca de este jueves ante el Panathinaikos, en la jornada 25 de la Euroliga, "una pequeña rotura" para la que necesitará al menos 10 días de recuperación.

"El martes se hizo un pequeño tirón en el bíceps femoral, ya vimos que tenía una lesión. Ayer estuvimos haciendo pruebas. No es una lesión grave pero sí tiene una pequeña rotura y va a estar fuera unos días, en principio 10", indicó en la rueda de prensa en el WiZink Center.

Laso dio el parte de su estrella y, sin querer hacer de médico, sí dejó claro que el joven esloveno no estará en liga ni Euroliga para los dos próximos partidos. "No me gusta cerrar días porque es una evolución. En Barcelona y en Milán no va a jugar, es lo que puedo asegurar", zanjó.

De un partido este jueves que no quiso calificar de "brillante", el técnico blanco sí destacó una "defensa magnífica". "Quedan cinco partidos y seguimos en la pelea. No hemos estado brillantes, pero hemos hecho muy pocos errores. Defensivamente el equipo ha estado magnífico", explicó.

"Hemos hecho un trabajo muy sólido durante 40 minutos. En el primer tiempo hemos tenido problemas en el rebote. Lo hemos mejorado en el segundo tiempo y hemos tenido más control del ritmo, clave para tener dominio del partido", afirmó.

Además, Laso se refirió a la destacada actuación de Fabien Causeur (26 puntos). "No ha sido una temporada para poder depender de nadie. Estoy contento por tener la sensación de que somos un equipo. Fabien ha sabido encontrar sus canastas y sensación de juego para el equipo", finalizó.