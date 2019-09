Laso: "La final será un partido diferente y difícil, mis jugadores lo saben"

Publicado 21/09/2019 23:43:14 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, sabe que la final de la Supercopa Endesa de este domingo ante el Barça será "diferente" a la arrolladora semifinal vivida ante el Montakit Fuenlabrada y advirtió que tendrán que "intentar mejorar" lo que no hicieron tan bien, además de no darle importancia a medirse a Nikola Mirotic.

"La final será un partido diferente y nuestra obligación es la de intentar mejorar las cosas que no hemos hecho tan bien. Será difícil y mis jugadores lo saben", aseguró Laso en rueda de prensa tras un partido que le dejó "contento".

El vitoriano no siente "nada especial" porque enfrente vaya a estar un Mirotic, que fue importante en sus primeros años de éxitos en el banquillo madridista. "Es un gran jugador con un gran crecimiento en el Real Madrid, una gran trayectoria en la NBA y que ha fichado por un gran equipo, pero no pienso mucho en los que salen, lo que me preocupa es preparar los partidos más que lo que hacen los equipos de enfrente", advirtió.

"La puesta en escena ha sido muy buena y a partir de nuestro buen balance defensivo hemos impuesto nuestro ritmo. Estoy muy contento de la aportación de todos en un partido como este, con muy poco tiempo para estar todos juntos", añadió el exjugador.

Sobre el debut de Nico Laprovittola, indicó que jugó "como si no fuera su primer partido". "Es muy inteligente, conoce la liga y enseguida se ha encontrado cómodo. Ha estado correcto, sin errores y nos permite más ajustes", apuntó.

"Hemos fichado dos grandes jugadores para mejorar el equipo. Estoy muy contento de que haya jugadores que se adaptan rápido al estilo y que nos ayuden a crecer. La fuerza del equipo es saber que vamos a tener momentos mejores y peores", sentenció.