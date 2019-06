Laso: "Hoy hemos mostrado el ADN del Real Madrid, seguir creyendo siempre"

Publicado 18/06/2019 0:14:06 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha explicado que su equipo ha "mostrado el ADN" del club blanco durante la remontada ante el Barça Lassa en el segundo partido de la final liguera, al tiempo que ha calificado de "impresionante" la manera en la que han "creído" hasta el final, aunque ha avisado de que serían "gilipollas" si piensan que el título está sentenciado.

"Es impresionante cómo ha creído el equipo hasta el final, cómo ha seguido luchando. Hemos tenido el partido muy cuesta arriba, pero hemos sido capaces de seguir creyendo. No puedo estar más orgulloso de mis jugadores. Un partido en el que hemos tenido la sensación de no encontrar nuestro ritmo ofensivo en ningún momento, no podíamos reconducir el ritmo del partido a lo que hicimos hace dos días", explicó Laso ante la prensa.

El técnico destacó que "ha sido clave el rol que todos" sus jugadores han "sabido asumir en todo momento". "Nos hemos salido un poco del plan del partido y ahí han crecido ellos a través del acierto de Heurtel. Hoy hemos mostrado el ADN del Real Madrid, seguir creyendo siempre. El apoyo del público ha sido magnífico y es una victoria para estar muy orgullosos", celebró.

Preguntado por la fe de su equipo en la remontada, Laso subrayó que "el corazón no mete la última" canasta ganadora de Carroll. "Lo que sí me enorgullece es que, dentro de las 'chapas' que les doy a mis jugadores, siempre les digo que lo que todos queremos en un final de partido es que Carroll se tire un triple solo. Llevo ocho años de entrenador y siempre le transmito que ese último tiro lo querríamos siempre para Carroll. Esa es la fuerza del equipo", desveló.

En cuanto a la situación anímica de su rival, el vitoriano reconoció que "cuando pierdes en el último tiro es normal que te afecte". "Me ha dicho 'Facu' (Campazzo) que tiene mensajes de amigos diciendo que están llorando. El partido ha sido mucho emocional en muchos aspectos. Si no entendemos que solo es un partido seríamos gilipollas. Aún queda trabajo y tenemos que jugar aún mejor el próximo partido", avisó.