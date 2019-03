Laso: "No me importa lo que haga James, me importa que gane el Madrid"

Publicado 20/03/2019 23:37:20 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, valoró la actuación de equipo del cuadro blanco para superar este miércoles al Armani Milan de un Mike James protagonista con 35 puntos pero no por la victoria, que se quedó el cuadro local en el WiZink Center en busca de la "mejor posición" posible de la fase regular de la Euroliga.

"El equipo ha sido capaz de luchar un partido que nos ha costado. Hemos ido entrando poco a poco en el partido, con recursos, para tener la sensación de dominio de partido", indicó en rueda de prensa de la jornada 27.

"No creo que hemos estado brillantes, pero hemos ido sacando el trabajo. Para nosotros es importante en casa tener la sensación de que el equipo pelea. Buscamos la mejor posición y todo el mundo ha ido aportando", añadió.

El técnico blanco reconoció que el partido del ex del Baskonia fue tremendo, pero no fue una sorpresa. "No me importa lo que haga James, me importa que gane el Madrid. No me ha cambiado los planes. Ellos son un equipo en el que la calidad individual prima, para mí es importante que prime el equipo", dijo.

Además, Laso explicó que Deck, que se retiró lesionado, será baja segura para el viernes, y elogió a un Felipe Reyes que se convirtió en el jugador con más partidos de Euroliga (342). "El día a día es lo que le hace estar a este nivel y seguir batiendo récords", dijo.

"Hemos incidido en la dureza defensiva en el uno contra uno tras el descanso, sin caer en errores. Sin darles más vida de la necesaria. El cambio defensivo ha sido definitivo en el partido", finalizó.