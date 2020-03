Laso: "Nunca he jugado a puerta cerrada y no sé si me va a dar ventaja"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que "nunca" ha disputado un partido a puerta cerrada y que no sabe si eso le dará "ventaja" en su duelo de este martes en Milán, aunque ha asegurado que este condicionante "no tiene mayor historia" y que le "preocupa más el partido" contra el Armani.

"Nunca he jugado a puerta cerrada y no sé si me va a dar ventaja, lo que no me da ventaja es tener a cinco jugadores lesionados. El partido se va jugar a puerta cerrada y ya está. Lo que me preocupa es que enfrente vamos a tener a un gran equipo que está jugando el 'playoff'. Eso es lo que tengo en la cabeza. La Euroliga ha dicho que tenemos que jugar y jugaremos. Los jugadores saben la situación y nosotros lo aceptamos. Debemos centrarnos en el partido, no tiene mayor historia", valoró Laso ante la prensa.

En cuanto al rendimiento de su próximo rival, recordó que el Armani Milan "empezó muy bien la competición", pero que ahora "el calendario y las lesiones le están pasando factura". "Ahora hay un grupo de siete u ocho equipos en un margen muy pequeño de victorias que se van a jugar tres o cuatro plazas de 'playoff'. Ellos están en ese grupo y estoy seguro que piensan en entrar. La Euroliga es una competición muy exigente", valoró.

Respecto a la posición final en la liga regular del Real Madrid, que ya ha asegurado su presencia en el 'playoff', el técnico vitoriano tampoco le dio tanta importancia, más allá de quedar entre los cuatro primeros.

"Un año fuimos primeros y no ganamos la Euroliga, otro año fuimos quintos y la ganamos... Lo difícil es la competición, lo primero era entrar en 'playoff' y lo hemos conseguido. La siguiente meta es el factor cancha en las eliminatorias y luego llegar a la 'Final Four', que ya son dos finales. Me gustaría ser primero porque quiere decir que eres el que más partidos ha ganado, pero lo veo difícil ahora mismo", reconoció.

En el plano físico, Laso confirmó un total de cinco ausencias en Italia. "Tenemos tres bajas que ya sabíamos: Randolph, Llull y Mickey. Los dos primeros van a más poco a poco y Jordan está bastante mejor. Causeur sigue con molestias, nada grave, pero debemos tener cuidado. Además, debemos unir la baja de Deck, que tuvo un problema en el codo en el partido contra Unicaja. No es nada grave, pero va a tener que estar parado algún día, así que viajamos con 11 jugadores a Milán, pero estamos bien", resumió.

Por su parte, Facundo Campazzo no ocultó que el coronavirus "está en boca de todo el mundo". "Lo seguimos constantemente. Tenemos las precauciones que hay que tener. Mi mujer quiere que me quede en casa, pero obviamente confiamos en el club y en la Euroliga. Si se juega no pasa nada. Jugar sin público es una medida justa para que nosotros y la familia estemos tranquilos", dijo el base.