Laso: "Parte del éxito es el ambiente del Palacio"

Publicado 19/04/2019 23:38:55 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a sus jugadores y al Palacio por el 2-0 ante Panathinaikos este viernes en el 'playoff' de la Euroliga, un gran partido de los blancos "con energía y concentración muy alta" para buscar la 'Final Four' con el viaje de la serie a Atenas.

"Hemos hecho un partido muy sólido. Nos ha ayudado mucho nuestro inicio. Randolph no tuvo mucho impacto el otro día y sus primeras canastas le han dado fuerza al equipo. Contento por la victoria sabiendo que queda mucho 'playoff'. El Palacio nos ha dado un empujón, parte del éxito del equipo es el ambiente del Palacio", dijo en rueda de prensa en el WiZink Center.

El preparador de los blancos destacó además el trabajo defensivo de un Madrid que sentenció a los griegos en el tercer cuarto. "El trabajo defensivo ha sido muy bueno, con pocos errores, controlando muchos aspectos. El equipo ha mostrado una energía y concentración muy alta, algo obligatorio, que han sido claves en dominar el partido. Hemos tenido que hacer muchas cosas bien", afirmó.

"Estoy centrado en mi equipo, analizo poco los otros partidos. Estamos en la fase más exigente de la temporada e independientemente de los resultados el equipo contrario siempre castiga lo que hagas mal. Tenemos una ventaja pero tenemos que mejorar", añadió sobre el 1-1 que lucen las otras tres series de cuartos.

Laso respondió a las preguntas sobre Campazzo, el mejor del partido, y un Prepelic también importante con la baja de Sergio Llull. "Ganar en Atenas es muy difícil y esperamos al mejor Panathinaikos. Facu tiene unas características propias que le hacen ser un jugador muy importante. Nosotros apostamos por él hace ya 5 años, ha trabajado mucho, pero no sería nada si no tiene un gran equipo detrás", dijo.

"Entre Causeur, Rudy, Prepelic le han ayudado mucho a que luciera más sobre todo faltando Llull. Prepelic es un tío muy interesado en baloncesto y me alegro que le salgan las cosas bien. Tiene mucha calidad y no ha sido un año fácil para él. Nunca he dudado de él. Es un jugador muy importante", finalizó.