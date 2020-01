Laso: "Rudy es talento, uno de los grandes"

Publicado 09/01/2020 23:35:08 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, elogió a un Rudy Fernández que volvió a brillar este jueves en la victoria (88-82) sobre Zalgiris Kaunas, al tiempo que valoró el trabajo bien hecho de su equipo para sumar 13 victorias seguidas en Euroliga.

"Ha sido un partido como es el Zalgiris, que no se deja ir y nosotros hemos hecho un buen primer tiempo. El acierto de Rudy ha abierto el partido pero controlábamos el partido. El segundo tiempo, sobre todo el tercer cuarto, hemos conseguido dominar. La valoración del partido es 107-76, la sensación es de dominio. Nos ha faltado un poco de chispa para romper un poco más el partido e ir más tranquilos", dijo tras una victoria trabajada.

Como ante Asvel y Valencia en la última semana, Rudy volvió a dejar una actuación para el recuerdo, con 17 puntos en el segundo cuarto. "Siempre transmito que todos los jugadores son muy importantes, si lo personalizamos en Rudy nadie duda de lo importante que es, aunque ahora me preguntéis por él por el acierto. Rudy ha estado muy listo. No solo él, el resto del equipo está enchufado como él. Rudy es talento, uno de los grandes jugadores españoles de todos los tiempos, pero a mí no me sorprende porque le veo todos los días", afirmó.

"Ahora vamos a intentar descansar y rápido empezaremos a pensar en Estudiantes, luego Moscú, Baskonia, es muy difícil valorar esto, pero hemos sido capaces de alcanzar una buena racha de victorias, con grandes partidos y con bajas que nos han castigado. La racha de victorias te hace ver que el equipo está trabajando bien", dijo sobre la racha de 13 victorias seguidas, récord en el actual formato de liga regular de la competición.

Laso valoró en particular la racha en casa, recordando la derrota el año pasado ante Zalgiris cuando los blancos eso sí no se jugaban nada, y destacó la mejora continua de su equipo. "Está más cerca perder, es inevitable, no vamos a ganar todos los partidos del año. Estoy contento de los resultados pero me preocupa que el equipo vaya mejorando", finalizó.