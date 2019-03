Laso: "Mi sensación es la de hoy y no de tendencias ni dinámicas"

Publicado 24/03/2019 22:19:37 CET

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que vio un mal partido de su equipo "desde el inicio" este domingo en el WiZink Center, donde cedieron (76-82) ante el Barça Lassa, el cuarto Clásico de cinco que se quedó el eterno rival en una "dinámica" que no entendió como tal el preparador blanco.

"Desde el inicio han sido superiores. Habría dos lecturas, la sensación mala de que hemos ido por detrás y la buena de que hemos hecho un mal partido. No hemos tenido ritmo, hemos estado nerviosos, no hemos trabajado la defensa ni los ataques, buscar la mejor opción. No me voy contento con el partido", dijo.

"Más allá de que era un partido que para la clasificación de la liga era importante... El Barça ha tenido acierto en momentos clave cuando luchábamos para entrar en el partido. Les dio aire y el final es muy importante, pero íbamos detrás desde ese mal inicio y ellos han tenido tranquilidad", añadió en rueda de prensa tras la jornada 24 de la Liga Endesa.

Laso fue preguntado por la racha culé este curso contra un Madrid que, además de ceder la final de Copa hace un mes, volvió caer por cuarta vez contra el Barça. "Con lo mal que hemos jugado hemos estado cerca de ganar. Esto es muy largo y mi sensación es la de hoy y no de tendencias ni dinámicas. Cada partido es diferente, pienso en el de hoy", explicó.

"Hemos ido encontrando jugadores para mantenernos en el partido pero no tenía la sensación global de que estábamos haciendo bien las cosas", añadió, desvelando que Deck no podrá jugar tampoco la semana que viene por lesión y que Rudy Fernández estará recuperado.