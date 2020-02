Laso: "Ha sido un fin de semana magnífico en muchos aspectos"

Publicado 16/02/2020 21:44:27 CET

MÁLAGA, 16 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se ha congratulado por "un fin de semana magnífico en muchos aspectos", al tiempo que se ha tomado con humor haber superado con su sexta Copa del Rey las cinco conseguidas por Aito García Reneses, al que considera "un referente a todos los niveles".

"Todo mi staff ha estado magnífico, sin esa gente no hubiera llegado el título. He visto a jugadores que no estaban para jugar salir al campo y darlo todo, eso me enorgullece mucho, habla muy bien del grupo. Estoy muy contento de cómo hemos sido capaces de competir los tres días", agradeció Laso.

El técnico se tomó con humor las dudas sobre el equipo en las últimas semanas. "¿Recuerdas cuando perdimos contra el Joventut? Eran años locos y fue hace 15 días. Ya nos lo tomamos a risa. Estamos inmersos en un calendario tan exigente que muchas veces es muy difícil mantener el nivel competitivo al cien por cien cada día. Como entrenador me jode porque me gustaría que mi equipo jugara todos los días bien, pero es difícil", reconoció.

Preguntado por García Reneses, al que supera en el palmarés, le señaló como "un referente a todos los niveles". "Yo estuve en el campus de Aito cuando era un crío y me tuvo dos horas dando pases largos. Hace 15 días jugué contra él y eso habla muy bien de él. Así que esta sexta Copa habla muy bien de mí, coño (risas). Pero no gana Pablo Laso, la gana el grupo, los jugadores, el club y la afición. La cifra no me dice nada especial. Si no el mejor, Aito es uno de los mejores entrenadores que ha habido en este país", se rindió.

Además, el vitoriano extendió sus alabanzas a dos veteranos jugadores del equipo como Felipe Reyes y Jayce Carroll. "No tenía duda de que Felipe jugaría bien. Viene de una temporada muy complicada en la que ha tenido mala suerte con la lesiones. Yo lo viví como jugador: cuanto te vas haciendo mayor te va costando cada vez más coger ritmo. No es una crítica porque es muy joven todavía. Su trabajo para ayudar al equipo siempre es encomiable. Felipe se merecía un torneo como este, que la gente le valorara por su trayectoria", resaltó.

En cuanto al estadounidense, autor de 20 puntos en la final, destacó que "si hay un balón en el último segundo" todos en su equipo se la darían "sabiendo que va tirar y la va a meter". "Es humano, le pueden poner una multa por no poner el ticket del parking, pero nunca dudamos de su profesionalidad. Siempre ha sabido ser importante para nosotros y siempre valoramos ese aspecto de él", concluyó.