Laso: "Tengo mi opinión sobre los árbitros, pero es absurdo darla sin ver el partido de nuevo"

Publicado 18/05/2019 0:13:11 CET

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó este viernes que "es absurdo" dar su opinión sobre el arbitraje durante la derrota de sus pupilos ante el CSKA de Moscú (95-90) en las semifinales de la Euroliga, cuya 'Final Four' se está celebrando en Vitoria.

"Tengo mi opinión sobre los árbitros, pero es absurdo darla sin ver el partido de nuevo. Creo que la diferencia entre faltas (22 a 32) y tiros libres tirados (42 a 24) parece obvia", lamentó Laso en la rueda de prensa posterior al encuentro, jugado en el Fernando Buesa Arena.

"Felicito al CSKA por la victoria. Comencemos felicitando a mi equipo por la temporada regular y por el camino hecho hasta los 'playoffs'. Hoy hemos peleado, pero no ha sido suficiente y ya toca pensar en los 'playoffs' de la Liga Endesa", comentó.

El entrenador merengue volvió sobre la acción más polémica del partido, una falta en el último cuarto y cuando todo estaba por decidirse. "No entendí por qué se me había pitado esa falta técnica. Me siento tan mal que no sé cómo puedo motivar a mis jugadores para un partido por el tercer lugar. Casi llegamos a la final, pero no pudimos hacerlo. No va a ser fácil recuperar a mis jugadores", dijo.

Además, personalizó sus elogios hacia Sergio Llull, protagonista en el desenlace por una 'mandarina' que sí entró y otra que no. "Tiene un gran corazón. Hoy le habría gustado jugar mucho mejor, pero desafortunadamente no ha podido. Sergio es un jugador muy emotivo, entiendo sus lágrimas. Y no solo por él, ya que esto se aplica también a todos mis jugadores", concluyó Laso.