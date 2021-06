Laso: "Valorar la temporada por lo que pase en la final sería ser muy corto de miras"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha asegurado que deben hacer "un buen trabajo defensivo" si quieren tener opciones de superar al Barça este domingo en el inicio de la final de la Liga Endesa, además de afirmar que "valorar la temporada" exclusivamente por lo que pase en estos encuentros "sería ser muy corto de miras".

"Si el partido de mañana cambiara la percepción de lo que ha hecho el equipo esta temporada, sería muy corto de miras. El equipo ha conseguido ser campeón de la Liga Regular de la Liga Endesa, estuvo cerca de entrar en la Final Four de la Euroliga... Sería muy corto de miras valorar la temporada del equipo por una última semana. Le doy una buena nota al equipo en una temporada difícil. Queremos seguir demostrando lo que hemos hecho durante toda la temporada. Ser campeones de Liga sería un gran colofón a una temporada magnífica", declaró en rueda de prensa.

Además, reconoció que ve al equipo "bien, preparado para una final corta y muy exigente". "Estamos hablando de una temporada especial en la que el equipo ha competido al máximo nivel a pesar de las circunstancias que ha sufrido. Ha sido un 'Playoff' muy exigente a nivel físico y de concentración por el calendario", dijo.

También resta importancia al hecho de tener un día más de descanso que los azulgranas. "A estas alturas, con la tralla que llevamos todos los equipos, hablar de más o menos descanso es equivocado. Aunque es verdad que siempre viene bien un día más, no creo que sea decisivo. Hemos jugado muchos partidos en un corto espacio de tiempo y estamos acostumbrados", manifestó.

Por otra parte, el técnico vasco confirmó que ni Felipe Reyes ni Nico Laprovittola, igual que Randolph y Thompkins, estarán disponibles para este domingo, aunque no descartó por completo al argentino para la final y espera poder recuperarle.

"Siempre me veo favorito, aunque no me creo superior. El Barcelona tiene un equipazo, buenísimos jugadores en todas las posiciones y ha hecho una temporada magnífica. No me veo ni víctima ni favorito; si tuviera que elegir entre víctima o favorito, diría favorito", continuó.

En cuanto al rival, explicó que es "un gran equipo, muy completo". "Es obligatorio que seamos capaces de hacer un buen trabajo defensivo, dominar el rebote, intentar tener ritmo de partido, acierto... A este nivel, vamos a tener que jugar muy bien para poder ganar a un equipo como el Barça", indicó.

Además, destacó el nivel actual de Pau Gasol. "Es uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto español, ha competido a un grandísimo nivel en todos los equipos en los que ha estado: campeón de la NBA, con la selección española, con el Barcelona... Es un jugador desequilibrante, le tengo muchísimo respeto. Tuvo la mala suerte de la lesión, pero ha vuelto a ser importante en el Barcelona", analizó.

Sobre la temporada de los bases, explicó que todos han estado "magníficos". "Si me dicen que el primer año de Alocén en el Real Madrid con 20 años está al nivel que lo ha hecho... Ha hecho una temporada sobresaliente", destacó. "Sergi -Llull- probablemente es el que más haya sufrido por sus problemas físicos, pero es capaz de aparecer cuando está sano y dar esa energía. El papel de Nico -Laprovittola- ha sigo magnífico. Nico, Sergi y Carlos cubrieron ese vacío de Facundo Campazzo. Les pongo muy buena nota, pero siempre creo que pueden jugar mejor y ser mejores jugadores", añadió.

Por último, resaltó en especial el papel de Sergio Llull. "Sergi es uno de los capitanes, tiene mucha importancia porque todo el mundo le mira. Cuando está Sergi siempre transmite muchas cosas. Es el termómetro para apretar o para dar calma a los jugadores; hace ese trabajo al que el entrenador no llega", finalizó.