Llull: "Tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo historia"

Publicado 15/05/2019 14:33:53 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Real Madrid Sergio Llull afirmó llegar "con mucha confianza" a la final a cuatro de la Euroliga de baloncesto en Vitoria, donde se enfrenta este viernes al CSKA Moscú en las semifinales, y destacó que el conjunto blanco afronta una oportunidad para "seguir haciendo historia".

"Mentalmente a este tipo de eventos llego con mucha confianza e ilusión. Hay que dar el último paso, tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo historia y vamos a luchar por ello", dijo en declaraciones a Real Madrid Televisión que recoge Europa Press.

El Real Madrid llega "con muchas ganas" a la final a cuatro, a la que "no es fácil" llegar, "y menos ganar". "Vamos a dar el cien por cien como siempre. Tenemos que jugar muy bien para ganar el viernes. No pesan los datos, es un partido nuevo, que será muy igualado y muy disputado. Sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a por todas", comentó.

A su juicio, "no es fácil" alcanzar la séptima participación en nueva años en la final four. "Desde el club se están haciendo bien las cosas. Tenemos un núcleo importante y hemos añadido pequeñas piezas que aportan cosas positivas. Tenemos que llegar a la final y ganarla. Nos vamos a dejar la piel en la cancha", subrayó.

Por su parte, el pívot Gustavo Ayón advirtió de que "la puesta en escena" en los primeros minutos ante el CSKA será "súper importante". "Ya conocemos a todos los jugadores y hemos visto un video de media hora. Hay jugadores que han salido del rol y otros han entrado. Lo más importante es cóo estemos nosotros", señaló.

Ayón se felicitó porque su técnico, Pablo Laso, no tendrá bajas para Vitoria. "Para ganar la final four necesitas de todos los jugadores. No sé si estamos en el mejor momento, de salud, sí. La final four no es sólo llegar dos horas antes del partido, tienes que estar concentrado toda la semana y estar preparado, porque es una guerra", comparó.