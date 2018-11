Maldonado, sobre el Khimki: "Son mejor equipo de lo que dicen las cero victorias"

Publicado 01/11/2018 18:17:32 CET

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, recordó las fortalezas del Khimki ruso, su rival este viernes en la quinta jornada de la Euroliga, y dijo que son "mejor equipo" de lo que dicen "las cero victorias" que llevan en su casillero tras un difícil comienzo en la máxima competición continental.

"Debemos acostumbrarnos a volver a jugar en menos de 48 horas y jugamos al nivel que jugamos, esa es la realidad. El otro día fuimos un equipo sin chispa, sin fuelle y no quiero definirlo como que el equipo desconectó. Son estados de ánimo generales, jugadores en concreto que van bien un día y otro no va. También debemos tener en cuenta que nosotros jugamos viernes y domingo y otros muchos juegan jueves y domingo", protestó.

"Además está el tema de las rotaciones, porque somos los que somos y eso es lo que hay. Son factores que tenemos que ver cómo evolucionan, si van a ser la tónica general o no, porque intuyes cosas pero hasta que no suceden no puedes saberlo", añadió Maldonado.

En cuanto a la entidad del rival, el técnico del 'Granca' recordó que todos los equipos en la Euroliga presentan un alto nivel. "Nosotros en Euroliga tenemos que saber que todos los equipos son buenos, a pesar de las cero victorias son mejor equipo que eso y además juegan en su casa. Hay que ir a jugar teniendo en cuenta que para los equipos de Euroliga el partido importante es el de Euroliga y no el de sus ligas, mientras que nosotros tenemos otras prioridades, pero eso no es una novedad", dijo.

"Descansan más, juegan cada 72 horas y esto es lo que nos toca vivir. Vamos allí a intentar hacer un buen partido, mejorar nuestras cosas sobre todo respecto de como lo hicimos el último día y recuperarnos para volver a jugar el domingo ante Manresa, que va a ser tan difícil como jugar en el campo del Unicaja", avisó el preparador del Gran Canaria, decimocuarto clasificado tras cuatro jornadas.

"Los que tienen experiencia en Euroliga dicen que no se consigue ese equilibrio, es muy difícil de conseguir, hay que acostumbrarse a jugar partidos buenos y partidos malos. Lo que pasa es que en el caso del Real Madrid por ejemplo, incluso jugando un partido malo igual ganan y pueden jugar con otros jugadores la ACB, sin embargo para nosotros es un esfuerzo que veremos si somos capaces de hacerlo", espetó Maldonado.

"Tenemos que buscar un equilibrio en el equipo, que esté fuerte, que recupere bien y que mentalmente esté preparado para el siguiente. La regularidad no existe, ni siquiera en los grandes. Incluso jugando grandes partidos en Euroliga muchas veces perderemos, pero hay que habituarse y en eso estamos en jugar partidos e ir evolucionando", finalizó.