Marc Gasol: "La alegría que hemos generado no tiene precio"

Publicado 01/10/2019 14:20:04 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot de la selección española Marc Gasol ha recordado el "espectacular" oro conquistado hace dos semanas en el Mundial de China y ha querido destacar especialmente "la ilusión y la alegría" que ha generado este triunfo "entre los más jóvenes", algo que "no tiene precio".

"Estás en tu rutina del día a día de comer pasta, pollo, habitación, pocha, y cuando llegas a España y ves la ilusión que has despertado, la alegría que has generado, sobre todo entre los más jóvenes, los niños que te miran, te preguntan... Eso para mí no tiene precio", recordó Gasol en declaraciones facilitadas por la FEB.

"Ha sido espectacular. Me vienen recuerdos de cuando estuvimos en Saitama (Japón durante el Mundial de 2006), aislados un poco del mundo y de casa, y esta Copa del Mundo ha sido parecida", añadió el pívot, explicando que "nunca" afrontaron el reciente Mundial "con la presión de ganarlo".

"Una vez que estábamos en el podio ya nos lo creíamos. Sí que sabíamos que era un torneo muy igualado y que éramos capaces de ganar a cualquier rival, pero nunca lo afrontamos con la presión de ganarlo y quizá eso nos ayudó. Poco a poco fuimos y una vez en cuartos, después de ganar a Italia y Serbia, nos vinimos arriba", recalcó.

Además, el jugador de Toronto Raptors también valoró la importancia del billete olímpico con el que ya cuentan para Tokio. "Valoras mucho más lo que estar en unos Juegos porque solo hay doce equipos que están allí. Nosotros ya le dimos mucho valor cuando pasamos a semifinales y confirmamos que éramos uno de los dos equipos europeos que se clasificaban directamente", concluyó.