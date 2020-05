Marc Gasol: "No me he planteado dar el paso de terminar mi carrera"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los Toronto Raptors, Marc Gasol, ha asegurado que todavía no se ha planteado "dar el paso de terminar" su carrera profesional a sus 35 años y está "muy motivado, con ese plus de energía" porque se ve más cerca el regreso a la competición: "ahora ya no hablamos de si se juega o no se juega, ahora hablamos del cómo y el cuándo".

"He intentado vivir esta situación sacando algo positivo. Esa es mi manera de afrontarlo todo. Es cierto que son momentos de mucha incertidumbre e incluso hay un proceso de pasar miedo, pero ahora ya se empieza a ver el final. Es el momento de salir a la calle de forma responsable", dijo Marc Gasol, que agradece "muchísimo" la "lucha titánica de las autoridades sanitarias" para combatir al coronavirus.

El mediano de los Gasol, bicampeón del mundo, campeón de la NBA, tres veces 'All Star', tiene una carrera plagada de éxitos y quiere seguir añadiendo títulos a sus vitrinas. Por eso todavía no se plantea decir adiós a las canchas. Así lo explicó en una charla virtual con la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"¿Volver a Memphis para retirarme? Todavía no me he planteado dar ese paso de terminar mi carrera. Ahora estoy contento por haber superado los problemas físicos que he tenido durante el año. Tenía el aceite quemado después de jugar tantos partidos seguidos", bromeó. "Y he podido usar este tiempo para mejorar y trabajar duro. Ahora tengo esa energía y ese plus. Ya hablamos del cómo y el cuándo volver a competir", indicó.

Preguntado si está dispuesto a "un último baile" con su hermano Pau en los Juegos Olímpicos de Tokyo, el pívot catalán lo tiene claro: "Competir con la selección siempre es un objetivo. La selección te da una sensación única, es una oportunidad muy especial y representamos a mucha gente que juega al baloncesto, niños y niñas de todas las ciudades. Aprovecho cada oportunidad que tengo para hacerlo lo mejor posible", dijo.

"La selección española me aporta muchísimas cosas más allá del baloncesto. No sólo somos doce 'tíos', es un grupo muy grande y de muchísimos años formado en buenos valores. 'La familia' no se puede comparar con nada. Siempre quiero ver a todos los compañeros y jugar con ellos", añadió Marc Gasol sobre el combinado nacional y la cita del verano de 2021.

"CUANDO EMPECÉ MI CARRERA NO PENSABA EN GANAR DOS MUNDIALES"

En relación a su carrera, Marc reconoció que "jamás" hubiera pensado "ganar dos Mundiales" cuando comenzó su carrera. "De hecho, cuando empecé mi carrera no sabía ni si iba a jugar. Me parece increíble haber ganado dos Mundiales. Con la madurez se disfrutan más las cosas. El primer Mundial lo gané con 20 años y el último, con 35. Todo iba muy rápido. Ese verano entré de rebote en la selección y el último fue distinto. Aunque los celebré los dos muy bien", añadió entre risas.

Además, Marc Gasol recordó con "mucho cariño" su etapa en el Akasvayu Girona, donde coincidió con San Emeterio, Víctor Sada y -sobre todo- Pesic como técnico. "Allí empezó mi carrera de verdad. Viví cosas a nivel personal y profesional muy bonitas. Girona me acogió muy bien y allí di un paso más (...) Luego el Barça me quiso repescar y ese verano después fui 'drafteado' por la NBA", recordó.

"Lo veía muy lejos, no lo tuve muy claro, pero al año siguiente tuve que tomar esa deicisión. Pau ya no estaba en Memphis, pero sí mis padres seguían allí de forma casual. Era el momento de probarlo y conocer mi nivel ante grandes pívtos. Todavía jugaba O'Neal, Yao Ming, etc. Y la ciudad y el equipo los conocía por mi hermano", espetó.

Por último, Marc Gasol también recordó aquel salto con su hermano Pau en el All Star de la NBA. "Lo viví distendido, lo disfruté muchísimo. La verdad es que me lo dices ahora y parece de película", sentenció el jugador de los Raptors.