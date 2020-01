Marcelinho Huertas, 'Jugador de la Jornada' 17 en la Liga Endesa

Publicado 12/01/2020 19:54:25 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El base de Iberostar Tenerife Marcelinho Huertas ha sido designado 'Jugador de la Jornada' 17 de la Liga Endesa, tras firmar 35 créditos de valoración en la victoria de su equipo ante Casademont Zaragoza (99-111).

Huertas logró el tercer MVP de su carrera en una exhibición en Zaragoza en la que, sobre todo, resaltaron sus 17 asistencias. Una actuación sin precedentes, donde añadió 22 puntos, 5 recuperaciones y un rebote, que reportó 65 puntos al equipo aurinegro.

"El equipo venía de una mala primera mitad, sobre todo a nivel defensivo, en la que habían anotado muy fácil y de todas las maneras. En la segunda mitad hemos podido ajustar esto. Y en ataque hemos podido correr, hemos podido jugar con ventajas, hemos leído, hemos compartido el balón. Yo creo que hemos hecho una segunda parte para enmarcar", dijo tras el partido.

"Hemos hecho un esfuerzo tremendo para conseguir una victoria en un campo donde creo que nadie había ganado. Contento por el entrenador que tengo, que confía en mí y que me da ese rol de liderazgo y de poder jugar como me gusta. Espero poder seguir ayudando al equipo a conseguir victorias. Eso es lo único que me importa, independientemente de cualquier tipo de números", concluyó.