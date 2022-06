María Conde: "Estamos haciendo cosas que otras selecciones no pueden, veremos lo positivo"

GUADALAJARA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de baloncesto María Conde cree que el combinado español está "haciendo cosas que otras selecciones no pueden" durante su gira 'Camino al Futuro' y que "a la larga" se verá "lo positivo que va a ser este verano" en el que "se están haciendo las cosas muy bien".

"Estamos haciendo cosas que las demás selecciones no pueden hacer, que es prepararse sin ninguna presión de nada o campeonato, es prepararnos por el simple hecho de conjuntarnos más. Hay selecciones preparándose para campeonatos que ahora nosotras no tenemos que hacer y creo que a la larga vamos a ver lo positivo que ha sido esto", explicó María Conde este martes durante la concentración del equipo en Guadalajara.

La madrileña cree que "una vez pasa el momento" de no poder clasificarse para una gran competición, como sucedió el pasado año, hay que tratar de buscar el lado positivo. "Es un momento muy duro por el grupo, por la gente que estábamos y lo que habíamos puesto para estar ahí. Pero ahora ya puesto en perspectiva y en este propio verano creo que es algo muy positivo para todas y, al final, las veteranas llevaban no sé cuántos años sin parar, sin tener un verano en el que de verdad poder cuidar el cuerpo o la mente", comentó.

Conde valora el poder "entrenar" y a la vez "cuidar de todo". "Todas las cosas que no puedes durante las temporadas, que son muy largas, algunas con dobles competiciones, si alguien decide ir a Estados Unidos, luego las competiciones de verano", indicó.

"Creo que tener un verano para poder parar, respirar, volver a conectarnos cada una con nosotras mismas y poder poner un poco de trabajo en este momento que además es importante por la entrada de Miguel (Méndez, seleccionador) y la de muchísimas jugadoras creo que nos va a dar un plus de cara a los partidos, primero ahora en noviembre y febrero que son importantísimos de cara a clasificarnos al Eurobasket, y luego para el Europeo", destacó.

María Conde afirmó que en la selección se "están haciendo muy bien las cosas" durante este periodo de transición generacional. "Tenemos un staff en el que estamos muy bien rodeadas y creo que se está haciendo muy buen trabajo en escucharse los unos a los otros y escucharnos a nosotras también. Hay que hacer las cosas de forma progresiva para llegar en las mejores condiciones a los partidos del fin de semana", declaró.

España ha ganado sus dos primeros partidos del verano, ante Bélgica e Italia, y ahora tendrá que viajar al país transalpino para jugar un segundo partido contra su selección y contra Eslovenia. "No es lo mismo jugar los amistosos en casa que salir ahora a pistas en Europa y también ponernos a prueba. Esta semana es importante para preparar esos partidos y estamos todas con ganas de entrenar", recalcó.

"ME ENCANTA ESTAR CON LA SELECCIÓN"

Conde, que juega en el USK Praga, reconoció que le hace "mucha ilusión" poder estar con la selección. "Me encanta estar con este equipo, ver a la gente. Al final la mayoría tienen la suerte de estar aquí en la liga española y de verse todos los días, de jugar en contra y eso te permite tener un poco de continuidad en las relaciones y todo", apuntó.

"Yo, al final, estoy fuera, y por lo tanto no tengo contacto con ellas. Entonces venir y entrenar, poder vernos las caras, poder hablar, es siempre un lujo. Y además con el cuerpo técnico estamos todas encantadas, yo creo que es bonito estar aquí y así lo vivo", añadió.

La internacional siente que a veces tiene ganas de volver a jugar en España. "Cuando más me pica el gusanillo es cuando hay competiciones como la Copa de la Reina o la Supercopa, cuando se reúnen en algún sitio todos los equipos", confesó.

Sin embargo, se mostró "muy contenta en Praga ahora mismo". "Creo que tengo una oportunidad muy bonita de vivir allí muchas cosas en un sitio en el que estoy muy cómoda y bueno, de momento las oportunidades han llegado así, así las he cogido, y supongo que llegará algún momento en el que querré volver, pero de momento estoy aquí y ya en el futuro veremos qué pasa", aclaró.

A sus 25 años, Conde es una de las jugadoras más asentadas dentro de la selección, pasando de ser una de las promesas a ver cómo cada vez entra gente más joven, algo que entre risas califica como "durísimo". "No, muy bien, yo creo que lo bonito es que muchas de las jugadoras de mi edad o edades parecidas que hemos tenido la oportunidad de crecer con las veteranas y que ellas han ido marcando el camino que tenemos que seguir, que no es nada nuevo, no estamos inventando nosotras la rueda", resaltó.

"Esto estaba ya hecho, las cosas han funcionado porque ha habido un montón de jugadoras como Alba Torrens y Silvia Domínguez que ahora están aquí, o Laia Palau y todas las que han venido antes que han puesto las piedras del camino que tenemos que seguir nosotras. Por lo tanto, nosotras a seguir picando, haciendo lo que han hecho ellas, que ha funcionado, y seguir haciendo que cada vez que la gente entre se sienta cómoda y seguir formando un equipo, un grupo unido cada vez que estamos aquí y luego los resultados ya irán viniendo", subrayó Conde.

En este sentido, Laia Palau ha dejado ya las pistas, pasando de ser su compañera a la Team Manager de la selección, algo que según María Conde es "una pasada para todas". "Si ya la escuchábamos cuando estaba aquí en pista y jugando pues estar fuera le da incluso un punto más de ser consciente de ver todo desde fuera y poder ayudarnos", explicó.

"Su papel ahora es fundamental para nosotras ahora sobre todo para las que estamos formando parte un poco de la transición, las que ya estábamos, como las que están llegando ahora tener la figura de Laia Palau aquí para poder pedir un consejo, unas palabras en un momento del entrenamiento que necesites o en un partido creo que nos va a venir muy bien", concluyó.