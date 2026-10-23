Michael Ruzic se desvincula del Joventut tras pagar su cláusula para jugar en la NCAA

Archivo - Michael Ruzic celebra una canasta con el ASISA Joventut en los cuartos de final de la Liga Endesa ante el Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot croata Michael Ruzic se ha desvinculado este viernes del ASISA Joventut tras abonar su cláusula de rescisión al haber recibido la confirmación oficial para ser elegible en la NCAA estadounidense, cerrando así una etapa de tres temporadas en el club verdinegro.

El club de Badalona ha comunicado la salida del jugador mediante una nota de prensa tras confirmarse la autorización para su salto al baloncesto universitario americano: "El ASISA Joventut y Michael Ruzic separan sus caminos después de que el jugador croata haya recibido la confirmación de ser elegible para jugar en la NCAA".

Ruzic ha hecho efectiva su cláusula de rescisión y deja el equipo verdinegro después de tres temporadas en las que ha experimentado un "crecimiento constante, tanto deportivo como personal", según ha indicado la entidad verdinegra.

El '4' llegó a la estructura del club catalán en el verano del año 2023 para incorporarse a las categorías inferiores, aunque su rendimiento, ética de trabajo y compromiso le permitieron dar el salto al primer equipo con esa misma temporada ya iniciada.

Desde la 'Penya' han querido poner en valor la actitud del joven baloncestista a lo largo de este periodo en la entidad. "Pese a su juventud, en estos tres años Ruzic ha sido un ejemplo de profesionalidad, esfuerzo y dedicación. Su actitud diaria y su ambición por mejorar han sido un reflejo de los valores que definen al Club Joventut Badalona", ha subrayado el club.

Finalmente, han agradecido formalmente al jugador su implicación durante su estancia en Badalona y le ha deseado "muchos éxitos en el futuro" ante la nueva etapa que iniciará en la competición universitaria estadounidense.