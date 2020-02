Mirotic se apunta al ballet y clasifica al Barça en Moscú

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este jueves al CSKA Moscú (80-82) en el Megasport Arena de la capital rusa, donde hacía ocho años que el equipo blaugrana no lograba hacerse con el triunfo, gracias a un baile de un Nikola Mirotic que, como ante el Valencia hace tres jornadas, anotó la canasta clave para elevar a su equipo y acercarlo a ser cabeza de serie en unos 'Play-offs' para los que se acaba de clasificar.

Se apuntó al "Ballet Imperial Ruso" Nikola Mirotic y con varios giros sobre sí mismo volvió loco a Howard Sant-Roos antes de anotar la canasta de la victoria, la del 80-82, la que no pudo ser contestada por nadie. El CSKA Moscú soñaba con la victoria pero ésta, gracias al hispano-montenegrino, tuvo color blaugrana.

Un triunfo que es el séptimo consecutivo para los catalanes, que no pierde desde el 14 de enero en la pista del Maccabi, y que conlleva la clasificación matemática para los 'Play-offs' según indicó la propia Euroliga. El Madrid, con los mismos 20 triunfos y siendo segundo, no lo logra todavía pero el Barça, por 'average' con los rivales, se apunta a esa lucha por estar en la 'Final Four'.

Desde finales de 2012 que el Barça no conquistaba Moscú. Pero con el exmoscovita Cory Higgins (17 puntos), el pívot vestido esta vez de triplista Brandon Davies (16 puntos y 4/4 en triples) y el imperial Nikola Mirotic (23 puntos) el equipo de Svetislav Pesic terminó con esa mala racha y con esa maldición que parecía tener en la capital rusa.

Empezó bien el Barça, con un 0-7 de parcial que fue respondido de inmediato. Casi siempre que el Barça se ponía por delante o cogía cierta distancia, el CSKA Moscú respondía de inmediato y con fuerza, pese a que no fue la noche de Mike James (12 puntos pero poco acierto y 5 pérdidas). Al descanso se llegó con 40-37 gracias a un triplazo, sobre la bocina, de Mirotic.

Ese tiro dio esperanzas a un Barça que no tuvo buen final de primera parte. No obstante, tras el descanso salió más enchufado y fue capaz de subir su intensidad defensiva. Con esos dos factores de la mano se llevó el tercer cuarto (20-26) y afrontó los diez minutos finales con ventaja (60-63), aunque fue efímera.

Fue un toma y daca el inicio de la lucha final, pero el Barça encontró un parcial de 0-8 gracias a Higgins, Mirotic y Kuric para coger aire (72-76) y sentar las bases del triunfo. No fue fácil frenar a Daniel Hackett (17 puntos) o Darrun Hilliard (14), ni los triples desde su 'X' marcada en la pista de Nikita Kurbanov (11), pero al final, con tesón, el Barça lo logró y pudo jugar con cabeza y criterio.

Pese a un fallo de Higgins, al botarse el balón en el talón y perder la bola el Barça en un salto entre dos justo tras esa pérdida, no se dejó comer por los nervios ni por la presión el equipo de Pesic. Hilliard anotó el 77-78 a falta de 42,7 segundos antes de ese lance, pero Brandon Davies la robó y anotó desde la línea de personal.

El estadounidense Mike James apareció cuando tocaba para igualar con un triple estratosférico (80-80) cuando apenas había 8 segundos de tiempo. Y, con 5,4 segundos por jugar y posiblemente la última acción antes de una posible prórroga, Nikola Mirotic decidió finiquitar la fiesta local dándoles ese 'fouetté' de ballet que tanto les gusta y convirtiendo el Megasport Arena en un tanatorio.

Será un partido especial y para el recuerdo para Víctor Claver, ya que el alero internacional español anotó únicamente 3 puntos, de un triple, pero le sirvió para llegar a la cifra de 1.000 puntos en la Euroliga. Poco más pudo hacer, aunque como siempre trabajó mucho en defensa y aportó su granito de arena para un triunfo que, si bien se debe a la genialidad de Mirotic, se basó en la defensa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CSKA MOSCÚ, 80 - BARÇA, 82 (40-37, al descanso).

--EQUIPOS.

CSKA MOSCÚ: James (12), Baker (2), Kurbanov (11), Voigtmann (-) y Hines (10) --cinco inicial--; Bolomboy (6), Strelnieks (2), Hackett (17), Sant-Roos (-), Koufos (6), Hilliard (14).

BARÇA: Hanga (5), Higgins (17), Claver (3), Mirotic (23) y Tomic (2) --cinco inicial--; Davies (16), Ribas (-), Oriola (3), Abrines (-), Delaney (6), Kuric (7).

--PARCIALES: 15-18, 25-19, 20-26 y 20-19.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Christodoulou y Nikolic. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Megasport Arena, 11.355 espectadores.