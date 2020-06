Mirotic: "No creo que Burgos vaya a tener mucha presión, esa está de nuestro lado"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Barça Nikola Mirotic ha asegurado que los jugadores de San Pablo Burgos, rivales este domingo en las semifinales de la Liga Endesa, llegarán "motivados" y "con muchísima confianza" al duelo, en el que la "presión" por alcanzar la final estará del lado azulgrana.

"Creo que no es ninguna sorpresa, Burgos ha tenido un muy buen año. Ganamos allí por dos puntos un partido muy complicado y sabemos que llegan en un muy buen momento, motivados, con muchísima confianza y haciendo historia. No creo que vayan a tener mucha presión, juegan sin perder nada, la presión va a estar de nuestro lado. Estamos preparados para ello, estamos con mucha confianza. Queda un día más para recuperarnos y salir a ganar", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el hispano-montenegrino, que este mismo sábado recibió el trofeo de MVP de la Liga Endesa, se mostró satisfecho de haber escogido el Barça el pasado verano. "Lo dije el día de la presentación, que fichar por el Barcelona era un paso adelante en mi carrera. Muchos no lo entendían, pero para mí lo era. Quiero vivir estos momentos, no solo por el premio, sino por estar a dos partidos de poder ganar un título. Estoy contento con cómo ha ido el año y con ganas. Tenemos en mente ese partido contra el Burgos", indicó.

"Ha valido la pena. He venido aquí para ganar título colectivos, no para demostrar nada a nadie. Yo quería disfrutar del baloncesto. Todos sabemos que en la NBA es muy complicado ganar un anillo, he estado muy cerca de ello. Esto es un proceso, tanto para mí como para el equipo; somos mucha gente nueva, la temporada ha sido bastante buena, a pesar de haber tenido tantas lesiones. Ahora estamos a dos partidos. Hemos tenido muy buena preparación. Afrontamos este partido contra el Burgos con mucha humildad", apuntó.

"Para mí es un placer vivir este momento con el Barcelona. Ver que el último MVP del Barça fue Juan Carlos Navarro... Es un privilegio poder formar parte de esta historia del club. Es un trabajo del equipo, ha sido el que me ha ayudado. Íbamos primeros durante la liga regular, y todo esto cuenta. Ahora luchamos por lo más importante, un título colectivo. Para mi imagen, es algo muy positivo haber sido elegido MVP"

Por último, Mirotic explicó cómo recibió la noticia de su elección como mejor jugador de la temporada. "Me llevé una gran sorpresa al ver a todos los compañeros abajo con el trofeo, me alegró el día. Me tiraron a la piscina, fue un buen momento, ver las caras de mis compañeros, verlos felices, fue bonito para ellos", concluyó.