Mirotic: "Sabía lo que tocaba y no era importante en mi cabeza"

Publicado 21/09/2019 21:38:11 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot hispano-montenegrino del Barça, Nikola Mirotic, aseguró que ya sabía "lo que tocaba" en su retorno al WiZink Center y el recibimiento que le iba a dispensar la afición del Real Madrid, pero que eso no fue "importante" en su concentración para el duelo de la Supercopa Endesa ante el Valencia Basket.

"Me he sentido bien, he estado muy concentrado y sin pensar en nada más. Sabía lo que tocaba y no era importante en mi cabeza. No digo que haya sido fácil jugar, pero con el apoyo de mi equipo ha sido más fácil. Yo estoy feliz porque veníamos a ganar y yo siempre intentaré ayudar al equipo", afirmó Mirotic en rueda de prensa tras el partido.

El hispano-montenegrino apuntó que fue "una victoria muy sufrida" y que ahora le da "igual" el rival en la final. "Yo quiero ver qué cosas puedo hacer mejor y el equipo igual. Es un partido más, una final importante en la que intentaré dar lo mejor de mí", zanjó.

"En cualquier cancha estoy muy motivado y cuando juego en casa más. El recibimiento de la afición no influye mal en mí", sentenció el blaugrana, que remarcó que en su equipo "hay mucho talento en anotación", pero que "lo importante es defender bien".