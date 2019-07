Mirotic: "Ha sido una sorpresa para muchos, pero echaba de menos Europa"

Publicado 07/07/2019 20:24:01 CET

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El flamante nuevo jugador del Barça Nikola Mirotic reconoció que su fichaje por el cuadro culé "ha sido una sorpresa para muchos", pero valoró el "proyecto" que le ofreció su nuevo equipo y la "estabilidad" para su familia por volver a Europa.

"Me siento feliz y muy ilusionado, igual que mi familia, y con muchas ganas de conocer a la gente dentro del club y también la ciudad", indicó en declaraciones a los medios del club, una vez llegó ya este domingo a la Ciudad Condal.

El ex del Real Madrid explicó la sorpresa que generó su fichaje, que se hizo oficial el sábado. "He recibido muchas llamadas y mensajes de mis amigos y familiares, ha sido una sorpresa para muchos, pero sobre todo he recibido mucho apoyo de la gente que me quiere", dijo.

"Cuando estoy feliz, mi familia está feliz, y venimos con mucha ilusión de hacerlo bien", añadió. De hecho, Mirotic repasó su pasado en la NBA pero valoró las ganas que tenía de volver a jugar en Europa. "Han sido buenos años de crecimiento en Estados Unidos, los dos últimos mis dos mejores", afirmó.

"He jugado en buenos equipos, pero echaba de menos la competición en Europa. La Liga Endesa, la Euroliga, la Copa del Rey. Estaba buscando una estabilidad para la familia. Se me ha dado un muy buen proyecto y una muy buena oportunidad de venir aquí", finalizó.