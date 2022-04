Mirotic: "Tenemos que demostrar que somos un buen equipo que aspira a todo"

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Nikola Mirotic insistió este lunes en que deberán dar su "mejor versión" en la "dura" serie de 'playoff' ante el Bayern, consciente de que tienen que demostrar que son "un buen equipo que aspira a todo", al mismo tiempo que dejó claro que no quiere ponerse "ninguna presión extra".

"La presión siempre existe en el Barça, pero aprendes a convivir con ello. Si no estás preparado no puedes estar aquí. En unos 'playoffs' no me gusta hablar de favoritos, pero tener el factor cancha habla de que hemos hecho una buena fase regular, ahora tenemos que demostrar que somos un buen equipo, que aspira a todo. Tenemos que dar nuestra mejor versión de juego y no tengo dudas de que la daremos", sostuvo con seguridad Mirotic en la rueda de prensa previa al primer encuentro ante el Bayern de la serie del 'playoff' de Euroliga.

El alero español apuntó que será un cruce "duro", aunque conocen "bastante bien al rival", por lo que afirma que deberán jugar "muy bien durante los 40 minutos". "Esperamos un partido muy físico, todos tenemos que dar un paso adelante individualmente", analizó sobre un rival "muy difícil".

"Esto es el Barça, tiene que ser un juego colectivo, el Bayern es un rival muy difícil. Hemos mostrado que somos capaces de ganar partidos importantes a pesar de no anotar muchos puntos", expresó después de señalar que dará "lo mejor" de sí mismo. "No quiero ponerme ninguna presión extra. Sé qué se espera de mí", añadió.

Además, dio mucha importancia al primer encuentro de la serie. "Puede ser una serie muy similar a la del año pasado. Aprendimos mucho de la serie ante el Zenit. Este año tenemos que ganar ese primer partido, el año pasado supimos levantarnos, pero mañana es clave. Lo hemos preparado muy bien, han vuelto algunos lesionados y espero un partido difícil y victoria para nosotros", manifestó.

"El Palau ha sido muy importante durante todo el año, con una buena conexión entre jugadores y afición, han respondido, han estado cuando oos necesitábamos. No tenemos dudas de que van a estar ahí para apoyarnos, para darnos ese 'empujoncito' clave cuando no estemos bien. El papel de la afición es importante y esperamos un Palau lleno mañana", deseó sobre la afición azulgrana.