Mondelo: "Cambage le ha faltado al respeto al público y se lo han permitido"

29/09/2018

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 29 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto, Lucas Mondelo, se ha mostrado "orgulloso" del "esfuerzo brutal" realizado por sus jugadores ante Australia y ha lamentado el comportamiento de la estrella rival, Liz Cambage, quien "le ha faltado al respeto al público", algo que los árbitros "le han permitido".

"Cambage es una enorme jugadora, pero hay algunas cosas.. El problema es que lo ha hecho con el público es una falta de respeto y se lo han permitido", señaló Mondelo ante la prensa, añadiendo que "el plan" con la estrella australiana "no ha fallado".

"Ha metido 33 puntos en 30 minutos, que es lo que solía meter jugando 10 minutos menos. Puede hacer lo que quiera en la pista, es la jugadora más determinante del campeonato. Pero no hemos perdido por ella, sino por otras razones que son obvias. Cualquiera que vea las estadísticas sabe a lo que me refiero", deslizó Mondelo, probablemente en referencia a la diferencia de faltas personales pitadas a ambos equipos (25-15).

"No voy a hablar de los árbitros, si es lo que estáis esperando. Ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro. Puedo sacar bastantes conclusiones, pero me las callo para mí. No puedo permitirme pensar en lo que ya ha pasado, eso es historia. Mi trabajo es recuperar el equipo y encontrar la fórmula para que ganen el bronce", zanjó.

Además, el técnico se mostró "muy orgulloso" del trabajo de sus jugadoras. "El partido se ha ido en los últimos cinco minutos. El inicio nos ha penalizado, pero hemos sabido volver al partido con una diferencia importante contra un gran equipo. Hemos sido mejores en muchos aspectos del juego como tiros de tres, asistencias, robos, pérdidas... Ha sido una lástima porque el esfuerzo del equipo ha sido brital. Tenemos que llorar hasta la hora de la cena y después pensar en el partido de mañana porque hay una medalla en juego", concluyó.