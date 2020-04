Mondelo: "Mis jugadoras odian perder, y esa es la mejor motivación para 2021"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, ha recordado que las internacionales españolas tienen "hambre", "odian perder" y siempre se "reinventan" en cada campeonato, por lo que está convencido de que afrontarán con todas las ganas un 2021 que se presenta con Eurobasket y Juegos Olímpicos, y ha reconocido que a las más veteranas les vendrá "bien" el aplazamiento para recuperar fuerzas.

"Lo que están haciendo estas chicas no es normal. Tengo una ventaja en el tema motivacional: en cada campeonato se reinventan. Saben que por llevar la camiseta de España no tienes diez puntos de ventaja al empezar el partido. Es una mochila y cada vez las medallas pesan más en esa mochila. Ellas tienen hambre, quieren ganar, odian perder, y esa es la mejor motivación. Esto es deporte, y los rivales también hacen cambios generacionales, pero no será por motivación y por no competir", declaró en el espacio 'Quédate en casa' en Teledeporte desde su residencia de Nagoya (Japón).

El técnico catalán, que compagina su trabajo como seleccionador con el de entrenador del Toyota Antelopes nipón, es "positivo" a pesar del aplazamiento de la cita olímpica, y reconoció que ya tenía casi definido el equipo para Tokio. "Claro que había una lista de 18 y prácticamente estaba hecha la lista de 14 jugadoras", dijo. "Creo que a las jugadoras más veteranas, que llevan mucho tiempo sin parar, les va a venir bien; las más jóvenes, que están empezando a llamar a la puerta y que este verano iban a ayudar un poco menos, llevarán un año más compitiendo, con lo que el año que viene nos podrán ayudar mucho más", afirmó.

Además, advirtió de la "doble trampa" de tener en 2021 el Europeo, que se celebrará en Valencia, Lyon y París, y los Juegos. "Habrá que cuadrarlo, porque las jugadoras, aun ganando, quedan exhaustas. Vamos a enganchar casi dos campeonatos seguidos, con una distancia de un mes que está muy bien. Habrá que trabajar más que nunca el área biomédica, física y técnica, en conjunto, y tomar decisiones. Tendremos que cuadrar el tema físico, mental, las cargas y los días de trabajo. No va a ser fácil", recalcó.

El barcelonés también se mostró muy satisfecho con su renovación como seleccionador hasta 2024, que le permitirá comandar un nuevo recambio generacional en una selección que no se baja del podio desde 2013. "Me siento muy honrado y muy contento. Que la FEB quiera que estés otro ciclo entero es una muestra de confianza que me motiva mucho y que me da mucha responsabilidad. Nosotros pilotamos de 2012 a 2014 una renovación de un equipo donde estaban Amaya -Valdemoro-, Elisa -Aguilar-, Marta Fernández, Anna Montañana, Cindy Lima... Sin darnos cuenta, teníamos el equipo renovado y otras patas de la mesa", expresó.

"Ahora tenía que empezar otra vez esa renovación de 2020 a 2024, pero se nos ha complicado una cosa que tenía que ser más tranquila. A ver cómo lo cuadramos. En 2021 se juntan el 2020 y el 2021. Hay que cuadrar el círculo de la planificación de los dos campeonatos y tendrá que empezar a entrar gente. Ojalá nos clasifiquemos para el Mundial 2022 y el equipo se haya renovado de cara al siguiente ciclo olímpico. Ese reto me motiva mucho. Sería marcharse y decir 'el que venga detrás, que lo mejore'", añadió.

"EN JAPÓN ESTÁN PIDIENDO QUE SE ENDUREZCAN LAS MEDIDAS"

En otro orden de cosas, habló de su situación en Japón. "Estamos a 11.000 kilómetros de distancia y en la misma situación", dijo. "Yo no puedo ir a España, porque tengo contrato de postemporada, de mayo-junio de mejora de jugadores y jugadoras. En agosto ya volveré, espero que se abran las fronteras. Además, perdía el visado de trabajo. Estoy con la lógica preocupación, porque mis padres son mayores. Ahora, si quieres a tus padres, es mejor no ir a verlos", reconoció.

Además, aseguró que en el país asiático "hay muchas críticas por parte de los comités médicos", que están advirtiendo que las medidas de confinamiento "tienen que ser más duras". "Japón es el país del mundo con mayor esperanza de vida, hay mucha gente mayor. Aquí el imperativo casi no existe, es un condicional, aunque es casi como un mandato. "Me gustaría que", "podrías hacer esto"... Piden que no se salga, que no se abran los negocios, pero las empresas siguen funcionando, aunque hay medidas de distanciamiento social y mascarillas. Te para la policía, te aconseja que te vayas a casa, te lo pide por favor, pero si no quieres ir, no vas. Están pidiendo que se endurezcan las medidas", manifestó.

Sobre su equipo, el Toyota Antelopes femenino, recordó que justo antes del inicio de todo se habían puesto "segundos esa jornada" y que tenían "un nivel competitivo muy bueno". "Cuando pararon la liga, a las tres semanas íbamos a jugar el 'Playoff' a un partido de cada ronda en un fin de semana", apuntó.

"Estábamos clasificados para las semifinales directamente, que eran la siguiente semana a un partido a puerta cerrada. En ocho días se pulían la liga. Tras lo de los chicos, que se fueron los americanos y que hubo algún árbitro con fiebre, se volvió a suspender la masculina. Como la nuestra es una liga privada, hicieron una votación y las jugadoras decidieron que no querían jugar", prosiguió.

Por último, Mondelo aseguró que los japoneses estaban "convencidos" que de los Juegos se iban a jugar. "Con la cancelación, se llevaron una desilusión. Como en seguida se puso una fecha, esa desilusión fue un pouquito mejor, y ya están pensando en el año que viene y preocupados por el rebrote. Lo tenían bastante controlado, porque consiguieron identificar los focos, pararon el fútbol y el baloncesto profesional. Bajaron los números y su cultura, de lavarse las manos, no abrazarse, ayudaba. Ahora están preocupados por parar esta segunda andanada. La imagen de cara a la futura Olimpiada les preocupa bastante", finalizó.