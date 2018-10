Mondelo: "Nunca viviré las vidas suficientes para dar las gracias a mis jugadoras"

Publicado 30/09/2018 21:31:56 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 30 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha pedido a "todo el mundo que sea consciente de lo difícil que es lo que están haciendo estas chicas" tras lograr su sexta medalla consecutiva en el Mundial de Tenerife, donde ha dicho que "nunca" podrá "vivir las vidas suficientes para darles las gracias" a sus jugadoras.

"Vamos a saborearlo y a disfrutarlo. Ha sido muy bien jugar en casa para que la gente pudiera disfrutar de un grupo de leyenda. Nunca viviré las vidas suficientes para darles las gracias a mis jugadoras", apuntó ante la prensa Mondelo, destacando las "muchas veces" que ha dicho que "las medallas no las venden en los supermercados".

"Todo lo que nos ha pasado nos ha hecho crecer como equipo. Si nos hubiéramos dejado llevar nos estaríamos celebrando una medalla. Este equipo es muy grande, que todo el mundo sea consciente de lo difícil que es lo que están haciendo estas chicas. ¿Os acordáis de cuando Indurain ganaba Tours como churros? Y no quiero decir nada cuando se retire el dios Nadal", dijo, recordando a otras grandes figuras del deporte español.

Empleando su habitual tono campechano, el seleccionador reveló cómo empezó su día antes de ganar el bronce. "Esta mañana tuve una reunión con mis ayudantes y les dije lo primero que se me ocurrió por la mente: 'No me he levantado esta mañana para perder al partido, si no me vuelvo a la cama'. Se rieron mucho y aquí estamos. Mira, ha sido profético", dijo, antes de ponerse más serio para repasar su exitosa trayectoria al frente del equipo nacional.

"De repente ganamos el oro en el Eurobasket 2013 y la gente pensaba que era flor de un día, pero al año siguiente ganamos la plata en el Mundial. Este grupo ha sido magnífico e igual es mejor no darse cuenta porque si nos pusiéramos a mirar atrás y mirarnos el ombligo hoy no estaríamos aquí. Este grupo sabe lo que cuesta ganar las medallas. Otras selecciones aparecen y desaparecen, pero estas chicas siempre están ahí", subrayó.

Además, Mondelo también quiso hacer extensiva su agradecimiento a la hinchada local. "Gracias a Tenerife y a Canarias porque ha sido increíble. El 'punch' que podía faltarnos nos lo han dado. Parte de esta medalla es para este público y para esta organización que nos ha hecho sentir felices. Les estaremos eternamente agradecidos", se rindió.

En cuanto al impulso que puede dar este Mundial de Tenerife al baloncesto femenino español, el técnico pidió "ser realistas". "Evidentemente este campeonato y el seguimiento que ha tenido es muy importante y marcará un antes y un después, pero tampoco pensemos que esto es pum, hala y arriba. Hemos dado un paso, pero esto es muy largo todavía. Todo el mundo tiene que ayudar, la prensa y desde todos los ámbitos. También nosotros haciendo un buen baloncesto, ganando partidos y haciendo el producto atractivo. Es un trabajo transversal de todos. Pero esto es un punto de inflexión y un paso importante en el camino", analizó.

En cuanto al duelo ante Bélgica por el tercer y cuarto puesto, destacó que a su rival "le temblaron las piernas en los últimos tres minutos", momento que aprovechó España para "ir a piñón" hacia la medalla de bronce.

"El partido ha sido durísimo, ya lo preveíamos. Bélgica estaba haciendo un gran campeonato y aprovecho para felicitarles. Va a ser un rival muy difícil en los próximos años en todo tipo de campeonatos. Nos centramos en asfixiar y poner un ritmo muy alto defensiva y ofensivamente porque sabíamos que no se encontraban cómodas así. Nos hemos centrado en el triple, solo han tirado diez y solo han metido uno. No nos obsesionaba Meesseman. Hemos conseguido dejar a un equipo muy anotador en 60 puntos", concluyó.