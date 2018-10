Mondelo: "El partido no ha corrido peligro en ningún momento"

Publicado 22/09/2018 23:36:13 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 22 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, se ha congratulado de la "puesta en escena muy buena" de su equipo en su debut en el Mundial de Tenerife, donde han resuelto un "partido muy duro" ante Japón cuyo buen resultado "no ha corrido peligro en ningún momento".

"El partido ha sido lo que esperábamos, muy duro. Hemos salido muy bien con una puesta en escena muy buena y hemos conseguido frenar a Japón, habíamos aprendido de los amistosos. En el tercer cuarto ellas han subido el ritmo, han arriesgado mucho más y su zona nos ha parado en ataque, pero hemos mantenido el partido controlado. El partido no ha corrido peligro en ningún momento y ganar por 14 puntos a Japón no es nada fácil. Estoy feliz porque hemos entrado muy bien en el campeonato. Hemos conseguido que Japón tire más de dos que de tres y que metieran solo seis triples con un 33 por ciento cuando suelen meter trece con un 50", analizó Mondelo ante la prensa.

Preguntado por si fue mejor la defensa o el ataque de su equipo, el seleccionador explicó que "eso es como preguntar si prefieres a papá o a mamá" y que "cuando se producen las dos cosas a la vez es cuando disfrutas".

"Luego te entra el miedo y dices 'Ay, cuándo se va a acabar esto' porque Japón es un equipo que no para, está todo el rato jugando igual, en el tercer cuarto han jugado a lo 'kamikaze' y nos han cogido un poquito. Antes del partido habría firmado ganar por 14 e ir siempre por encima de 10 puntos, e incluso un poquito menos. Estoy contento con el trabajo de las niñas y además tenemos margen de mejor", señaló.

En cuanto al estado físico de Silvia Domínguez, que no jugó ni un minuto, y de Alba Torrens tranquilizó asegurando que ambas están bien. "No podíamos cargar a Silvia con el peso del debut. Mañana va a jugar, la necesitamos porque es importante para la selección. Mañana lo hará bien. Lo ideal es que el día que juguemos un partido decisivo estén todas al máximo nivel no solo físico, sino de cabeza", añadió.