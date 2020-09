El Movistar Estudiantes presenta su nuevo proyecto decidido a "competir cada domingo por ganar"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Estudiantes ha presentado este miércoles su nuevo proyecto para el inminente comienzo de la Liga Endesa, que su entrenador Javier Zamora afronta con ganas de olvidar los problemas recurrentes de anteriores temporadas y tener la posibilidad de "competir cada domingo por ganar".

En una presentación virtual debido a la pandemia y celebrada en el pabellón Magariños, el equipo colegial presentó a sus dos equipos, el masculino y el femenino, que está temporada competirán en las dos máximas categorías del baloncesto español con el claro objetivo compartido de la consolidación.

"Hemos trabajado mucho en esta pretemporada y estamos muy contentos. Hemos tenido algunas incidencias, pero los chicos han hecho un gran trabajo. Poquito a poco hemos ido recuperando a todos los jugadores y ya estamos listos para el inicio", destacó el entrenador del equipo masculino, Javier Zamora.

Para evitar los apuros de otros años, el técnico destacó que "las claves son un grupo que trabaja todos los días con pasión, con la ilusión que están demostrando día a día en los entrenamientos". "Los jugadores van a hablar en la cancha y espero que tengamos un año en el que podamos competir cada domingo por ganar", deseó.

Zamora compareció arropado por el francés Edwin Jackson y el serbio Aleksa Avramovic, que están llamados a convertirse en los líderes ofensivos del equipo. En el caso del galo, encara su segunda etapa en el 'Estu' tras brillar tanto en la primera.

EL COMPROMISO DE JACKSON

"Cuando volví al Estudiantes ya le dije al entrenador que quería estar en un proyecto durante muchos años, no como en mi primera etapa. Quiero ayudar a que el Estudiantes obtenga la mejor posición posible en la Liga y pueda demostrar que es un club de nivel alto. Ahora mi rol en el equipo es diferente y es lo que buscaba cuando volví aquí", indicó.

Además, Jackson dijo que "no habrá problema" para jugar junto con Avramovic, a pesar de que son jugadores de perfil similar. "Podemos compartir el balón. Tenemos calidad para anotar, pero también para facilitar el juego para el resto del equipo. Si Aleksa un día tiene mejor partido que yo, tendrá los tiros decisivos. Eso para mí no es un problema, lo único que quiero es ganar", aclaró.

Por su parte, el balcánico aseguró que ha recuperado la ilusión por jugar. "El año pasado tuve problemas de confianza porque en Málaga no jugaba mucho y cuando no juegas no tienes confianza. Cuando vine aquí poco a poco fue recuperando la confianza y ahora, después de cinco meses de preparación, tengo mucha confianza para esta temporada y haré todo lo que me pida el entrenador en la cancha", se ofreció.

Además, la presentación también contó con la presencia del entrenador del equipo femenino, Alberto Ortego, y de sus jugadoras María Espín y Leslie Knight, y se dieron a conocer las tres equipaciones que lucirá el club: la azul como primera para el equipo masculino, la negra como la principal del femenino y una novedosa tercera equipación, de color verde, con la que el Estudiantes reivindica su compromiso con la sostenibilidad.