Pablo Laso: "Me encantaría mantener el nivel de tensión que hemos mostrado"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, celebró el triunfo este miércoles para ponerse por delante en el 'playoff' ante el Maccabi, pensando ya en el segundo asalto el viernes, donde le gustaría "mantener el nivel de tensión" mostrado, con un "trabajo defensivo magnífico", y "dominar el rebote un poco más".

"Nuestro trabajo defensivo ha sido magnífico. Hemos controlado muy bien su juego, los momentos difíciles el equipo se ha mantenido unido, me quedo con la jugada que se han tirado tres jugadores a por el balón, es el deseo que ha mostrado desde el principio el equipo", dijo en rueda de prensa después de poner el 1-0, explicando que Rudy Fernández salió tocado de la muñeca en esa jugada.

El técnico vasco valoró además la unidad y la sensación de equipo para la hora de la verdad en Euroliga que enseñó su plantilla, con mucha arenga en el banquillo. "Había equipo en el banquillo, como equipo tienes que mostrarte así en los 'playoffs', todos pueden jugar mejor, pero estoy contento con el trabajo y con el apoyo del público", apuntó, antes de valorar el lavado de cara de un Madrid que empezó el 'playoff' olvidando la racha que traía.

"No lo pienso mucho, casi siempre trabajo para que el equipo esté preparado. Venimos de un calendario exigente, lesiones, no hemos tenido la regularidad que me hubiera gustado, en la temporada, en el juego y en los partidos, pero en días como hoy debo ensalzar el trabajo de todo el equipo", afirmó.

"Era un día complicado para nosotros, trabajas para tener la ventaja de campo y no he visto tanta ventaja. Ha sido un partido complicado. Teníamos dudas con Taylor, era complicado, está con la espalda cogida desde el golpe en Bilbao. Todo el mundo está preparado y es lo que valoro de un equipo. El aspecto mental es muy engañoso. La serie no ha hecho más que empezar", añadió.

Laso se refirió ya al segundo partido del viernes, de nuevo en el WiZink Center. "Mañana tenemos trabajo, debemos valorar situaciones que han hecho ellos, me encantaría mantener el nivel de tensión que hemos mostrado hoy, y el nivel de esfuerzo y me gustaría poder dominar el rebote un poco más", dijo.

Además, el técnico del Madrid, que volvió a afirmar que cuenta con Heurtel y Thompkins porque "son parte del equipo", fue preguntado por Causeur, máximo anotador con 20 puntos. "Siempre le ensalzo a Causeur, no tengo nunca dudas sobre lo que va a ofrecer. Ha hecho un gran partido, para mí no considero que es un secundario", terminó.