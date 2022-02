Pablo Laso: "Me voy preocupado por no dominar el juego"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció que este viernes se va del WiZink Center "preocupado y jodido" después de la derrota ante el Barça en la Euroliga, con la sensación de que han perdido la continuidad y el dominio en el juego.

"Nuestro inicio de partido y su acierto han roto el partido en el primer cuarto. A partir de ahí no hemos sido capaces de enlazar buena racha de defensa-ataque. Necesitábamos esa sensación de más continuidad que era complicado", afirmó en rueda de prensa.

El técnico blanco señaló a ese lastre del inicio, pero desgranó los problemas de continuidad durante el partido que vienen sufriendo las últimas semanas. "Cuando miras los porcentajes, si haces 2 de 22 de tres, es difícil ganar. Yo creo que el acierto es clave obviamente, pero debemos conseguir mejores situaciones. Es obligatorio recuperar la sensación de continuidad en el juego, que es algo que hemos perdido un poco en las últimas semanas", dijo.

"Saco cosas buena y malas, cada vez que pierdes parece que todo está mal. Tenemos partido el domingo, la Copa la semana que viene y tenemos que recuperar nuestra mejor versión si queremos ser competitivos. No hemos tenido acierto ni la paciencia para aguantar ese momento. Es algo que debemos mejorar y pasa por mejorar la continuidad en el juego. Nos ha entrado una ansiedad que nos ha hecho jugar muy mal", añadió.

Laso insistió en que su equipo debe dominar facetas del juego importantes. "Me voy preocupado por la sensación de no dominar el juego. Es la misma que tenía hace tres semanas, debemos dominar el juego en aspectos que son importantes para nosotros. Los contrarios juegan y te buscan la debilidad. Me voy preocupado y jodido", terminó.