Pau Gasol: "Llevo años pensando que mi último partido podría haber sido hace tiempo"

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Barça Pau Gasol no escondió que el duelo de este martes del 'Playoff' por el título de la Liga Endesa 2020-2021 "podría ser" su último partido en el Palau Blaugrana y se mostró "orgulloso" de estar en liza por ganar el trofeo liguero 20 años después, una opción para lo que pidió "competir y marcar el tono defendiendo desde el primer minuto" ante un Real Madrid que jugará "con todo".

"Podría ser", replicó Pau Gasol preguntado ante la posibilidad de jugar por última vez en el Palau. "Llevo años pensando que mi último partido podría haber sido hace tiempo como cuando me lesioné y me volví a lesionar", añadió.

El de Sant Boi recalcó que este pensamiento "ha pasado" por su cabeza en los malos momentos en los que tenía que valorar "si era mejor" dejarlo y "cerrar capítulo maravilloso independientemente de esta última etapa que está siendo dulce". "Ahora afronto cada partido como si fuera el último, disfrutándolo, dándolo todo y con eso viviré tranquilo", subrayó.

El catalán recalcó de cara al segundo partido contra el Real Madrid, donde podrían certificar el título liguero, que es "importante estar bien preparado mentalmente" y "entendiendo que el rival tiene que ganar para mantenerse con opciones y que viene de perder en casa". "Hay que competir desde el primer minuto y marcar el tono defendiendo desde el primer minuto y durante los 40 para ganar que además significaría ganar el título", expresó.

"Yo intento aportar mi conocimiento y mi experiencia ante este tipo de partidos y de situaciones. Intento transmitir ese deseo porque nunca sabes cuando vas a volver a tener este tipo de oportunidades. Cuesta mucho ganar la liga y el Barça hace mucho que no gana una, así que hay que aprovecharla como sea", prosiguió Gasol.

Además, de ganar se daría la circunstancia de volver a levantar el trofeo liguero 20 años después de hacerlo por última vez. "Intento disfrutar como aquel momento pero con 20 años más, intento ayudar al equipo como puedo, como lo estoy haciendo y estoy contento por eso", remarcó.

"Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo y aportar nuestro 'granito de arena' para ganar a un rival difícil que va a venir con todo y a competir desde el primer segundo. Va a ser complicado, pero estoy con mucha ilusión de estar viviendo una nueva final, no creo que haya muchos que hayan podido jugar finales con 20 años de diferencia y me considero un privilegiado porque las cosas no caen del cielo, hay que trabajárselas y ganárselas, y estoy orgulloso", sentenció.