Pau Gasol: "Me gustaría que Navarro saliese como Iniesta"

Publicado 25/06/2018 18:55:18 CET

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los San Antonio Spurs Pau Gasol ha asegurado este lunes que le gustaría que la salida de su amigo Juan Carlos Navarro del FC Barcelona fuera "como la de Iniesta" y por la "puerta grande", aunque no sabe todavía si el escolta internacional optará por retirarse este verano o si por lo contrario seguirá en activo.

"Navarro lleva años siendo el jugador referencia y el capitán y veremos cómo se soluciona la situación, esperamos que sea la mejor posible para las dos partes. Si no sigue, que salga por la puerta grande y no por la de atrás, me gustaría que su salida fuera como la de Iniesta. Se merece ese respeto sea ahora o de aquí un año o los que sean", aseguró a los medios.

Pau, en Barcelona para la presentación de la Pau Gasol Academy 2018, y que este martes dará más detalles del partido benéfico en el que competirá contra su hermano Marc Gasol, añadió que no siempre es fácil decidir retirarse a tiempo.

"Puede ser que decidas fácil 'hasta aquí hemos llegado' pero puede ser que cueste y tengas dudas para pasar esa página tan importante en tu vida. Es complejo, hay que valorar la suerte de haber jugado tantos años a ese nivel", apuntó.

Además, el de Sant Boi subrayó que Navarro "sigue teniendo ilusión por jugar y le gustaría continuar". "Está ese sabor amargo del equipo en las dos últimas temporadas, pero este martes cenaré con él y hablaré con él del tema, a ver cómo lo siente", adelantó.

Por otro lado, Gasol vería con muy buenos ojos que Svetislav Pesic siguiera como entrenador blaugrana. "Es un gran entrenador, lo ha demostrado cogiendo al equipo y siendo capaz de ganar la Copa del Rey. Y dando un mejor rendimiento al equipo actual del Barça. Ojalá si se queda ayude al equipo a mejorar y a tener mejores resultados, que es lo que la afición queremos", se sinceró.