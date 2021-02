Pau Gasol vuelve al Barça 20 años después

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha confirmado este martes el fichaje hasta final de temporada del pívot español Pau Gasol, que lleva casi dos años apartado de la competición oficial y que vuelve al club azulgrana firmando contrato hasta final de temporada, con la posibilidad de jugar Liga Endesa y Euroliga.

"Estoy muy contento de anunciar que vuelvo a casa y que pronto me incorporaré a las filas del FC Barcelona de baloncesto. Deseo poder contribuir al ambicioso proyecto del Barça y ponerme a disposición del entrenador para sumar a este equipo y al magnífico trabajo que está desarrollando", señaló Gasol en un comunicado.

Pau Gasol regresa al Barça, dos décadas después de salir para disfrutar de la aventura de la NBA, con la intención de jugar al más alto nivel europeo para recuperar forma tras la larga lesión y poder optar a cumplir el sueño de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano.

"Pau Gasol vuelve al Barça. Y lo hará hasta el 30 de junio de 2021. Gasol, de 40 años, vestirá de nuevo los colores del Barça después de veinte años", anunció el club blaugrana.

El de Sant Boi jugó en el primer equipo del Barça de 1999 a 2001, pero ha estado las últimas 18 temporadas en la NBA, donde ha disputado 1362 partidos, consiguiendo dos anillos de campeón de la NBA con Los Angeles Lakers (2009 y 2010) y disputando 6 veces el 'All Star'.

Debutó con el Barça en la temporada 1998/99 --disputó tres partidos-- y a partir de la temporada 1999/00 ya formó parte del primer equipo de Aíto García Reneses. Como blaugrana consiguió tres títulos; dos Ligas ACB --1999 y 2001-- y 1 Copa del Rey --2001-- y disputó 108 partidos entre todas las competiciones.

Pau Gasol salió del club blaugrana en 2001 para recalar en la NBA, en los Grizzlies. Ahora, veinte años después y tras ganarse el respeto y cariño en la mejor liga del mundo, regresa a la que fue a su casa pese a que también sonaron rumores de su regreso a Los Angeles Lakers, donde habría coincidido con su hermano Marc.

Sin embargo, el mayor de los Gasol ha elegido volver a los orígenes, como un hijo pródigo, para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al Barça en una temporada muy exigente en la que ya han conquistado la Copa del Rey, y tienen la presión de buscar el triplete sumando Liga Endesa y Euroliga.

A sus 40 años, el ex de los Lakers, Bulls, Bucks o Grizzlies trata de llegar a punto, además, a la cita olímpica de este verano. Y lo hará compitiendo en la Liga Endesa y en la Euroliga, pues el periodo de inscripción se cierra este miércoles a las 18.00 horas.

Y la Euroliga es, precisamente, el gran objetivo deportivo que quiere alcanzar Pau Gasol, pues es el único que no tiene en su palmarés. Para ello, se juntará con un excompañero en Chicago Bulls y Milwaukee Bucks, y compañero de selección, como es Nikola Mirotic, el gran líder de este Barça actual.

Un Barça entrenado con personalidad por Sarunas Jasikevicius, con quien coincidió hace 20 años en el vestuario. El lituano, en su presentación como técnico blaugrana, recordó con cariño al mayor de los Gasol: "No nos iría mal, supongo. Es amigo mío, y todos sabéis el cariño que le tengo", apuntó entonces sobre esa posibilidad del regreso a casa de Gasol, ahora ya una realidad.

No obstante, puede que el gran palmarés y el respeto que se ha ganado Gasol no le sea suficiente para ser titular y tener peso mayúsculo en el equipo de inicio. Son casi dos años sin jugar, con una lesión y recuperación muy lenta, y Gasol deberá ir cogiendo ritmo competitivo en un grupo al que 'Saras' no concede relajación alguna.

Eso sí, en cuanto el pívot de Sant Boi coja confianza en su pie y en su juego, puede ser una pieza clave junto a Mirotic en el juego interior y liderar al que, si los astros se alinean, puede ser el Barça de más talento de los últimos tiempos.