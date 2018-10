Pedro Martínez: "Me temblaban las piernas con el recibimiento de la Fonteta"

Publicado 08/03/2018 22:42:09 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Baskonia, Pedro Martínez, se mostró "muy agradecido" a la afición del Valencia Basket después de ser ovacionado este jueves en su vuelta a la Fonteta, escenario donde conquistó la pasada temporada el título de Liga Endesa.

"Ha sido muy emocionante, me había preparado bastante al respecto porque sabía que la afición del Valencia iba a ser agradecida. Desde ese punto de vista puedo decir que no me ha sorprendido, pero me temblaban las piernas", indicó Martínez en rueda de prensa.

"Estoy muy agradecido de haber pertenecido a este club. Cuando no sean partidos contra Baskonia, deseo la mejor de las suertes para Valencia Basket", añadió al respecto después de recibir más de un minuto de aplausos y de ver cómo la grada no dejaba de corearle tras el éxito del curso pasado.

En relación al partido, que venció Baskonia 71-81, el técnico de los vascos no quiso personalizar el triunfo pese a los 19 puntos de Marleinho Huertas. "Ya sabes que soy más partidario de hacer valoraciones del equipo. Marcelinho ha jugado muy bien, impresionante, pero creo que a pesar de que la primera parte tuvimo malos porcentajes nos pasamos bien el balón", resumió.

"En la segunda parte hemos hecho el mismo trabajo, pero jugando con un poquito más de criterio. La segunda parte hemos estado mejor. Cuando estás acertado en ataque siempre tienes un punto más de actividad en defensa y eso que San Emeterio ha metido canastones. Dos triples suyos y otro de Vives, pero a pesar de esto creo que hemos estado mejor. Esto es una victoria de mérito", finalizó.