Pedro Martínez: "No hay que ser negativos, no es imposible"

Publicado 17/06/2018 21:47:14 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, insistió en pedir a los suyos ser positivos, pese a verse 2-1 en contra en la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid, ya que "no es imposible" empatar la serie el próximo martes de nuevo en el Fernando Buesa Arena y buscar la gesta en la capital.

"Ha sido un buen partido por parte de los dos equipos. Hemos pasado momentos muy complicados y hemos sido capaces de volver y coger una distancia interesante. Pero el Madrid ha jugado bien, logrado canastas bien defendidas y se han vuelto a poner por delante. Ahí nos ha faltado sangre fría. Toca perseverar", indicó en rueda de prensa tras el tercer partido de la final.

El técnico de los vascos lamentó la derrota, que llegó en los minutos finales ante un Madrid que remontó hasta quedarse a un triunfo del título. "No podemos pensar que hoy se ha perdido la liga. Vamos 2-1 y el martes tenemos oportunidad de empatar. No hay que ser negativos, no es imposible. Pasa por recuperarnos y salir a ganar el próximo partido", afirmó.

"Hemos de mantener el espíritu crítico y ver cómo mejorar, pero no podemos caer en el desánimo. Hay que levantarse e intentar ganar el próximo partido. En ese sentido hay que ser muy positivo, sabiendo que hay detalles que tenemos que hacer mejor si queremos ganar. El Madrid es un gran equipo y tiene capacidad para recuperarse de los momentos malos", añadió.

El Baskonia no logró sacar del partido a un Madrid que respondió a cada golpe local. "Es un cúmulo de circunstancias. Te provoca frustración cuando ves que te toca seguir remando y cuando estás más cansado te toca tomar decisiones que a veces no son las correctas. Cuando analicemos el partido veremos que hay cosas que se pueden hacer mejor", finalizó.